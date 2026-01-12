Trudnički sjaj na crvenom tepihu: Ove zvijezde otkrile su da će postati majke pred svjetlima reflektora

Iako su događaji poput Zlatnih globusa prvenstveno posvećeni filmskim i televizijskim postignućima, Wunmi Mosaku, Hailee Steinfeld, Sienna Miller i Ellie Goulding podsjetile su sve prisutne da su najljepši trenuci često oni osobni. Svojom pojavom unijele su dozu topline i slavlja života na glamurozne događaje, dokazavši da je trudnički sjaj najljepši modni dodatak na svakom crvenom tepihu

Osamdeset i treća dodjela Zlatnih globusa, održana 11. siječnja 2026. godine, okupila je najveće zvijezde filmske i televizijske industrije, no crvenim tepihom su, uz glamurozne kreacije i pobjedničke govore, dominirale dvije glumice koje su donijele posebnu radost. Wunmi Mosaku i Hailee Steinfeld, zvijezde hvaljenog horora "Sinners", zasjenile su mnoge kolegice ponosno pokazavši svoje trudničke trbuhe. No, one nisu jedine. Posljednjih mjeseci crveni tepisi postali su pozornica na kojoj slavne žene, od Sienne Miller do Ellie Goulding, s ponosom slave majčinstvo, pretvarajući glamurozne događaje u proslavu novog života.

Wunmi Mosaku i njezina 'zlatna' haljina

Za britansku glumicu nigerijskog podrijetla Wunmi Mosaku, večer Zlatnih globusa bila je trenutak za veliku objavu. Tridesetdevetogodišnja zvijezda iskoristila je crveni tepih kako bi svijetu otkrila da čeka svoje drugo dijete. U upečatljivoj, kanarinac žutoj haljini s potpisom dizajnera Matthewa Reismana, Mosaku je blistala dok je s osmijehom pozirala fotografima, nježno držeći ruke na trudničkom trbuhu.

Profimedia

Njezina objava popraćena je i emotivnim esejom za časopis Vogue, u kojem je objasnila svoju odluku da vijest podijeli na tako javan način. "Savjetovali su mi da preduhitrim nagađanja i pitanja. Znatiželjne oči znače da su spekulacije već počele. Je li trudna? Je li se udebljala? Kakva joj je to odjeća?", napisala je glumica. "Iskreno, voljela bih se samo pojaviti kao ja, žena koja je trudna, i slaviti naš moćan film i nevjerojatan tim, dok istovremeno štitim ovu najsvetiju molitvu svog života. Zato sam odlučila prestati skrivati trbuh, kako bismo beba i ja mogle u potpunosti zajedno uživati u trenutku."

Profimedia

Izbor boje haljine također nosi duboku simboliku. "Na jeziku Yoruba kažemo 'Iya ni Wúrà', što znači "majka je zlatna". Kad sam vidjela skice ove prekrasne žute haljine, znala sam da je to prava haljina i pravi trenutak", objasnila je Mosaku, koja je svoje prvo dijete, kćer, rodila samo sedam mjeseci prije početka snimanja filma "Sinners". U eseju se dotaknula i izazova s kojima se suočavaju crne majke tijekom trudnoće, spominjući medicinske predrasude i zastrašujuće statistike o maternalnoj smrtnosti.

Hailee Steinfeld: Prvi izlazak na crveni tepih s trbuščićem

I dok je Mosaku iznenadila javnost, njezina kolegica iz filma Hailee Steinfeld svoj je trudnički trbuh prvi put ponosno prošetala crvenim tepihom. Glumica je u prosincu potvrdila da sa suprugom, zvijezdom američkog nogometa Joshom Allenom, očekuje svoje prvo dijete, no dodjela Zlatnih globusa bila je prva prilika da je vidimo u punom trudničkom sjaju.

Profimedia

Steinfeld je za ovu prigodu odabrala elegantnu Pradinu haljinu boje breskve izrađenu od svilenog šifona, ukrašenu srebrnim svjetlucavim vezom koji se križao preko dekoltea. Kreacija je savršeno naglašavala njezinu figuru i trudnički trbuh, koji je s ponosom isticala pozirajući pred kamerama. Iako se na crvenom tepihu pojavila sama, imala je dobar razlog za to. Njezin suprug Josh Allen i njegov tim Buffalo Bills upravo su tog dana igrali napetu utakmicu doigravanja protiv Jacksonville Jaguarsa, u kojoj su odnijeli pobjedu.

Film "Sinners", u kojem glume obje buduće majke, bio je nominiran u čak sedam kategorija, a Steinfeld je imala i ulogu jedne od prezenterica večeri, čime je njezin nastup bio još zapaženiji.

Sienna Miller i Ellie Goulding sjajile su u trudničkim izdanjima

Trend ponosnog pokazivanja trudnoće na velikim događajima sve je prisutniji, a Wunmi i Hailee samo su nastavile niz koji su nedavno obilježile i druge velike zvijezde.

Profimedia

Kratko prije Zlatnih globusa, na dodjeli The Fashion Awards u Londonu u prosincu 2025., glumica Sienna Miller privukla je sve poglede. U hrabroj, prozirnoj bijeloj haljini s potpisom Givenchyja, 44-godišnja ikona stila otkrila je da čeka svoje treće dijete, dokazavši još jednom da su samopouzdanje i radost najljepši modni dodaci.

Profimedia

Na istom događaju, pridružila joj se i britanska pjevačica Ellie Goulding. Svoj drugi trudnički trbuh ponosno je istaknula u modernoj kombinaciji crnog crop topa i kožnog balonera, poslavši snažnu poruku o prihvaćanju tjelesnih promjena i slavljenju majčinstva u svakom obliku.