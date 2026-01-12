403 Forbidden

Ljepota
PUTOVANJE U PROŠLOST

Povratak konjskog repa: Ariana Grande na Zlatnim globusima podsjetila na svoj ikonični look

Žena.hr
12. siječnja 2026.
Povratak konjskog repa: Ariana Grande na Zlatnim globusima podsjetila na svoj ikonični look
Profimedia
Ariana je visoki konjski rep učinila svojim zaštitnim znakom, a sada mu se vratila

Ariana Grande na Zlatnim globusima 2026. godine obilježila je svoj povratak na crveni tepih u velikom stilu, a u središtu pozornosti našli su se njezin glamurozan stajling i povratak prepoznatljivoj frizuri.

Nakon perioda eksperimentiranja s bojama kose zbog uloge u filmu "Wicked", pjevačica je podsjetila obožavatelje na svoj ikonični izgled koji ju je proslavio.

Povratak konjskog repa: Ariana Grande na Zlatnim globusima podsjetila na svoj ikonični look
Profimedia

Frizura večeri bio je njezin zaštitni znak iz ranih 2000-ih: besprijekorno zalizani, visoki i voluminozni konjski rep smeđe boje. S dubokim razdjeljkom na lijevoj strani i jednim pramenom koji joj je elegantno uokvirivao lice, Grande je potvrdila da je ova frizura i dalje nepogrešiv odabir za crveni tepih.

Ovaj klasični, ali efektni stil savršeno je nadopunio njezinu elegantnu modnu kombinaciju.

Povratak konjskog repa: Ariana Grande na Zlatnim globusima podsjetila na svoj ikonični look
Profimedia

Za ovu svečanu prigodu, Grande je odabrala raskošnu crnu balsku haljinu s potpisom Vivienne Westwood Couture, koju je stilizirao Law Roach. Kreacija otvorenih ramena isticala se korzetiranim gornjim dijelom, dubokim V-izrezom i voluminoznom suknjom s pufastim efektom. Dramatičan dojam dodatno je naglasila baršunasta mašna vezana oko ruke. Izgled je upotpunila decentnim, ali luksuznim dijamantnim nakitom brenda Swarovski i efektnim platformama. 

Pročitajte još o:
Konjski RepAriana GrandeZlatni Globus
