Najljepše bluze do 20 eura: Jesenski i zimski favoriti iz high street ponude

Jedan od ključnih komada koji se iz sezone u sezonu vraća na vrh trendova svakako su bluze. Ovogodišnje kolekcije donose raznolike modele koji spajaju eleganciju i udobnost, a najbolje od svega – mnoge od njih možeš pronaći po cijeni do 20 eura

Jesen i zima donose savršenu priliku za obnovu ormara, a među odjevnim komadima koji uvijek pronalaze svoje mjesto ističu se - bluze. One su sinonim za eleganciju i svestranost, a ove sezone dolaze u brojnim modelima, bojama i uzorcima koji dokazuju da nije potrebno potrošiti mnogo kako bi izgledala moderno. U aktualnim kolekcijama high street brendova može se pronaći mnoštvo atraktivnih bluza po cijeni do 20 eura, a uz pravi odabir i nekoliko modnih trikova, svaka od njih može postati ključni komad tvoje jesenske i zimske garderobe.

Trendovi za jesen i zimu 2025.

Ovosezonski trendovi naglašavaju toplinu i teksturu – prevladavaju zemljani tonovi poput bež, karamel, maslinasto-zelene i boje pijeska, koji se savršeno uklapaju u jesensko ozračje. U ponudi su i bluze u klasičnoj bijeloj ili tamnoplavoj boji, idealne za minimalističke kombinacije. Osim toga, vraćaju se uzorci koji unose dinamiku i osobnost – boho motivi, floralni print i animal uzorci poput leoparda ili zmijske kože. Posebno su popularni modeli s detaljima poput volana, puff rukava i vezica koje se mogu vezati u mašnu, a koji svaku kombinaciju čine profinjenijom i zanimljivijom. Materijali su lagani, ugodni i često blago prozračni, što omogućuje slojevito kombiniranje tijekom hladnijih dana.

Kako kombinirati bluze u različitim prigodama?

Bluza je komad koji se lako prilagođava različitim prigodama. Za poslovne kombinacije odličan je izbor klasična bluza u neutralnoj boji, uparena s elegantnim hlačama visokog struka ili suknjom olovka-kroja. Uz dodatak sakoa ili tankog kardigana postiže se dotjeran, ali nenametljiv izgled koji odiše profesionalnošću. Ako voliš istaknuti detalje, odaberi model s diskretnim uzorkom ili ukrasnim gumbima, koji će unijeti dozu osobnosti bez narušavanja elegancije.

Za ležerne prilike, bluze su jednako zahvalan izbor. Lepršava bluza u boho stilu savršeno se slaže s trapericama visokog struka i čizmama do gležnja, dok će bluza s uzorkom animal printa u kombinaciji s kožnom jaknom ili toplim kardiganom stvoriti opušten, ali modno usklađen izgled. Tijekom hladnijih dana možeš ih nositi slojevito – ispod sakoa, prsluka ili čak pletiva, čime se dobiva udobnost bez gubitka na eleganciji.

High street favoriti do 20 eura

High street brendovi i ove sezone nude bogatu paletu modela po vrlo pristupačnim cijenama. U ponudi se mogu pronaći klasične bijele bluze koje su temelj svake garderobe, kao i romantični modeli s volanima ili uzorcima inspiriranima sedamdesetima. Posebno privlače pažnju modeli od laganih materijala koji se lako kombiniraju i za dnevne i za večernje prilike, a cijene im ne prelaze 20 eura.

Bilo da tražiš bluzu za ured, vikend šetnju gradom ili večernji izlazak, aktualne kolekcije nude brojne pristupačne modele koji će unijeti svježinu i profinjenost u tvoju zimsku garderobu. U nastavku donosimo izbor najljepših bluza do 20 eura iz high street ponude koje zaslužuju mjesto u svakom ormaru.

Reserved - 17,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 19,99 €

Reserved - 15,99 €

Reserved - 15,99 €

Reserved - 19,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 19,99 €

H&M - 17,99 €

H&M - 19,99 €

Mohito - 17,99 €

Mohito - 19,99 €

Mohito - 19,99 €

Mohito - 19,99 €

Zara - 15,99 €