Najgore odjevene zvijezde na dodjeli BAFTA-e 2026.: Teyana Taylor veliko razočaranje

Dodjela nagrada Britanske akademije filmske i televizijske umjetnosti (BAFTA) održana je u londonskom Royal Festival Hallu, a crvenim tepihom, koji je ove godine bio pozornica za neke od najupečatljivijih modnih izdanja sezone, prošetale su najveće zvijezde današnjice. Svečanost, koju je prvi put vodio škotski glumac Alan Cumming, proslavila je najbolja filmska ostvarenja iz 2025. godine, a večer je protekla u znaku apsolutne dominacije filma "One Battle After Another", koji je od rekordnih 14 nominacija osvojio šest nagrada.

Osim filmskih ostvarenja, kao i uvijek na ovakvim događanjima, u prvom planu bile su večernje toalete najpoznatijih zvijezda. I dok su neke zasjale, poput Kate Hudson i Kerry Washington, neke se nisu baš proslavile...

Najviše pažnje privukla je glumica i pjevačica Teyana Taylor u dramatičnoj Burberry haljini. Iako je zamišljena kao odvažna reinterpretacija balonera, kreacija u boji šljive s golemim naboranim ovratnikom naišla je na podijeljena mišljenja; brojni kritičari komentirali su kako izgleda kao da je "haljina guta". Ništa bolje nije prošla ni Maya Rudolph u crno-bijeloj haljini s asimetričnom suknjom, za koju su modni portali pisali da izgleda kao da će se "svakog trena raspasti".

Pogledajte još modnih promašaja.