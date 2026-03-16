Mladi Mjesec u Ribama 19. ožujka snažno će utjecati na tri horoskopska znaka

Mladi Mjesec u Ribama podsjeća nas da se najveće promjene rađaju u tišini, iz duboke vjere u vlastiti put i snove koji čekaju da budu ostvareni

Ožujak 2026. godine donosi kozmičku dramu koja se rijetko viđa. Nebo će biti pozornica za niz značajnih planetarnih događaja koji će kulminirati moćnim mladim Mjesecom u znaku Riba. Ovaj astrološki fenomen, koji će se dogoditi u ranim jutarnjim satima 19. ožujka, nije samo početak novog lunarnog ciklusa; on je duboki duhovni reset i posljednja velika prilika za introspekciju prije nego što Sunce uđe u Ovna i započne novu astrološku godinu. Dok će svi osjetiti valove ove transformativne energije, tri znaka zodijaka naći će se u epicentru promjena koje donose prekretnice u karijeri, financijama i osobnom razvoju.

Posljednji poziv za otpuštanje starog

Ono što ovaj mladi Mjesec čini iznimno snažnim jest rijetka koncentracija planeta okupljenih u znaku Riba. U trenutku lunacije, Sunce, Mjesec, Mars i Merkur nalazit će se istovremeno u ovom vodenom znaku, stvarajući takozvani stelij. Takva grupacija planeta pojačava teme Riba: intuiciju, snove, duhovnost i potrebu za otpuštanjem svega što nas više ne ispunjava.

Dodatnu težinu daje mu i vrijeme događanja. Događa se samo dan prije proljetnog ekvinocija i završetka retrogradnog Merkura, što simbolizira prelazak iz razdoblja konfuzije i preispitivanja u fazu jasnih odluka i novih početaka. Energija je usmjerena prema unutra, pozivajući nas da zatvorimo stara poglavlja kako bismo oslobodili prostor za ono što dolazi. Za neke će to biti tihi reset, no za Ribe, Bika i Ovna, ulozi su mnogo veći.

Ribe: Vrijeme je za osobni preporod

Za pripadnike znaka Riba, ovaj mladi Mjesec je događaj generacije. Budući da se odvija u njihovom znaku, oni nisu samo promatrači, već glavni akteri ove kozmičke priče. Ovo je trenutak potpunog osobnog preporoda, prilika da redefiniraju tko su i kamo žele ići. Njihova prirodna intuicija bit će na vrhuncu, a snovi i podsvjesne poruke nosit će ključne uvide. Energija ih potiče da se oslobode starih identiteta i strahova koji su ih kočili. Sada je idealno vrijeme za pokretanje kreativnih, duhovnih ili osobnih projekata koji su dugo čekali na realizaciju. Svemir im poručuje da vjeruju svom unutarnjem glasu jer ih on nepogrešivo vodi prema ispunjenju vlastite svrhe.

Bik: Neočekivani putevi i novi saveznici

Mladi Mjesec aktivira Bikovu jedanaestu kuću koja upravlja prijateljstvima, društvenim mrežama, suradnjama i dugoročnim planovima. Za Bikove, koji cijene stabilnost, ovaj period donosi val svježe energije i neočekivanih prilika. Utjecaj Urana, koji se nalazi u njihovom znaku, stvara skladan aspekt s mladim Mjesecom, otvarajući vrata za pozitivne promjene koje dolaze kroz nove ljude i nekonvencionalne ideje. Bikovi bi se mogli naći u situacijama gdje poznanstvo prerasta u ključnu poslovnu suradnju ili gdje ih novi krug prijatelja inspirira na ostvarenje zaboravljenih snova. Ovo je vrijeme za preispitivanje tko su im stvarni saveznici i otvaranje prema zajednicama koje podržavaju njihov rast.

Ovan: Introspekcija prije velike akcije

Iako su Ovnovi poznati po svojoj energiji i potrebi za akcijom, ovaj mladi Mjesec od njih traži suprotno: povlačenje i duboko unutarnje čišćenje. Lunacija se događa u njihovoj dvanaestoj kući podsvijesti, tajni i duhovnih završetaka. Ovo je ključan trenutak za suočavanje s potisnutim emocijama, rješavanje emocionalnih dugova i otpuštanje obrazaca koji ih sabotiraju. Neposredno prije početka njihove sezone, kada će njihova energija biti na vrhuncu, svemir im pruža priliku da se oslobode tereta prošlosti. Ovaj period introspekcije nije znak slabosti, već nužna priprema kako bi u novi ciklus, koji počinje 20. ožujka, ušli lakši, mudriji i snažniji no ikad.