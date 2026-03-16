Od 32 metra duge trake do kulinarskih remek-djela - sve o showu 'Igra chefova'

Tri chefa vode timove, natjecatelji imaju devet kuhinjskih stanica, pobjednika čeka 25.000 eura - a iza kulisa nastaju stotine jela!

U studijima zagrebačkog Jadran filma ovih se dana nešto fino sprema - traje snimanje novog kulinarskog showa 'Igra chefova'. Chefovi i natjecatelji kuhaju punom parom, mirisi svježih jela i začina šire se studijem, a svaki trenutak snimanja prate čak 23 kamere!

Show je temeljen na međunarodnom formatu 'Game of Chefs', a kroz niz izazova gledatelji će pratiti kako se amateri i profesionalni kuhari bore za mjesto u timovima trojice mentora. Emisiju vodi Marijana Batinić dok chefovi Stiven Vunić, Toni Boban i Tibor Valinčić prate svoje timove tijekom cijelog natjecanja. Na kraju samo jedan kandidat odnosi glavnu nagradu - 25.000 eura.

U 'Igri chefova' sudjeluju i profesionalni kuhari i amateri, a presudne su strast, znanje i kreativnost. Raspon godina među kandidatima prilično je velik - najmlađa kandidatkinja ima devetnaest godina dok najstariji kandidat ima sedamdeset.

Sve počinje audicijama naslijepo. Chefovi kušaju jela kandidata a da ne znaju tko ih je pripremio. Tek nakon što daju svoju ocjenu upoznaju autora jela. Na tim audicijama kušat će šezdesetak jela kandidata koji su prošli uži izbor, a svaki tanjur do njih dolazi posebnom pokretnom trakom dugom čak 32 metra koja povezuje dva studija.

Nakon audicija natjecanje ulazi u fazu Bootcampa. Ondje žiri testira kulinarske vještine i tehnike kandidata, a samo najbolji nastavljaju dalje. Preostalih 18 chefovi potom biraju u svoja tri tima koje će mentorirati u završnom dijelu natjecanja. Tada počinje svakodnevna borba u tematskim kulinarskim izazovima u kojima chefovi ocjenjuju jela i odlučuju tko ide dalje.

Razlika između prve i završne faze natjecanja je velika. Na početku chefovi biraju kandidate prema priči koju uspiju ispričati jednim jelom. U završnici, uz mentorsku pomoć, natjecatelji usavršavaju tehnike i razvijaju vlastiti stil kako bi svoje ideje mogli predstaviti samostalno. Kod ocjenjivanja chefovi gledaju puno više od samog okusa. Važni su tehnika pripreme, kreativnost, balans okusa i prezentacija na tanjuru - jer prvi dojam često odlučuje o ocjeni.

U takvom okruženju presudne će biti organizacija u kuhinji, brzina, kreativnost i tehnika pripreme, ali i sposobnost rada pod pritiskom. Zacijelo će najzahtjevniji izazovi biti oni u kojima treba pripremiti složena jela u vrlo ograničenom vremenu, a dodatni stres donosit će i kuhanje pred kamerama.

Natjecatelji u studiju imaju devet radnih jedinica koje se tijekom različitih faza natjecanja drukčije raspoređuju. Tijekom jedne epizode priprema se više različitih jela, a u cijeloj sezoni pripremit će se stotine tanjura - od jednostavnih zadataka do pravih malih kulinarskih remek-djela.

Za sve to potrebne su i velike količine namirnica za što se brinu food production sektor i produkcijski tim. Oni osiguravaju obilje mesa, ribe, povrća, začina i drugih sastojaka kako bi natjecatelji imali sve što im je potrebno za izazove. U kuhinji se pritom koriste stotine lonaca, tava, noževa, tanjura i drugih alata pa je organizacija u televizijskoj kuhinji ključna.

Priprema studija i kuhinjskih stanica traje satima prije snimanja kako bi sve bilo spremno za početak izazova, a iza svega toga stoji velik tim. Na projektu radi oko sedamdeset ljudi - od produkcije i uredništva do snimatelja, rasvjete, tona i asistenata. U širem timu sudjeluje stotinjak osoba.

Snimanje je u punom jeku, a cilj showa 'Igra chefova' nije samo pronaći najboljeg natjecatelja - nego otkriti nove kulinarske talente i pokazati koliko kreativnosti može stati na jedan tanjur. A prije svega - gledateljima donijeti i dobru zabavu.

