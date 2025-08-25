Must-have komadi za savršenu jesensku capsule garderobu
Jesen je jedno od najzahvalnijih razdoblja za modu – ljetne favorite možeš uz male stilske preinake nositi i dalje, dok se zimski klasici polako vraćaju u igru. Ključ je u slojevitosti i dobrim bazičnim komadima koje možeš kombinirati na bezbroj načina. Ako želiš složiti capsule garderobu koja će ti olakšati svakodnevno odijevanje, donosimo popis komada koji su pravi must-have za jesen 2025.
Baloner
Bezvremenski klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Bilo da biraš bež varijantu ili kožni model, trench kaput je savršen za prve hladnije dane.
Pletivo
Deblji, chunky pulover ili kardigan uvijek je dobro imati pri ruci. Ove sezone posebno su u trendu zatvoreni kardigani na kopčanje.
Jesenske čizme
Visoke pete ili chunky potplat – izbor je na tebi. Bitno je da imaš par čizama koje će nadomjestiti sandale i Birkenstock natikače.
Statement suknja
Capsule garderoba ne mora biti dosadna. Jedna upečatljiva suknja odlično će se slagati s jednostavnim majicama ili pletivom.
Balerinke
Zahvaljujući Miu Miu, balerinke su doživjele veliki povratak. Nosive su uz sve – od traperica do večernjih haljina.
Bomber jakna
Unosi dozu edgy stila i u najjednostavnije kombinacije. Ove jeseni nose se i klasični modeli i modernije varijante s visokim ovratnikom.
Košulja za slojevito kombiniranje
Jednostavna oversized košulja uvijek dobro dođe – može se nositi ispod pulovera, s vestom, blazerom ili samostalno.
Mokasinke
Elegantne, ali udobne. Mokasine se jednako dobro slažu s poslovnim hlačama kao i s trapericama.
Haljina za prijelazno razdoblje
Lepršava ili strukirana, haljina je komad koji uz par slojeva (blejzer, kardigan, trench) možeš nositi i nakon ljeta.
Hlače od odijela
Savršene za ured, ali i za casual kombinacije s T-shirtom i tenisicama. Jesen je pravo vrijeme da izvadiš svoje omiljene hlače.
Boxy blejzer
Oversized ili strukturiran, blejzer je jedan od najpraktičnijih jesenskih komada. Nosiv je na suknju, haljinu ili hlače.
Tenisice koje idu na sve
Bilo da biraš klasične Adidas modele ili luksuzne dizajnerske varijante, dobre tenisice su must have jer funkcioniraju u gotovo svakoj kombinaciji.