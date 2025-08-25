Must-have komadi za savršenu jesensku capsule garderobu

Jesenska capsule garderoba ne traži velike investicije – većinu ovih komada sigurno već posjeduješ, a sve što trebaš jest kombinirati ih na nove načine. Fokus je na slojevitosti, praktičnosti i nekoliko upečatljivih detalja koji će tvoj stil učiniti posebnim

Jesen je jedno od najzahvalnijih razdoblja za modu – ljetne favorite možeš uz male stilske preinake nositi i dalje, dok se zimski klasici polako vraćaju u igru. Ključ je u slojevitosti i dobrim bazičnim komadima koje možeš kombinirati na bezbroj načina. Ako želiš složiti capsule garderobu koja će ti olakšati svakodnevno odijevanje, donosimo popis komada koji su pravi must-have za jesen 2025.

Baloner

Bezvremenski klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Bilo da biraš bež varijantu ili kožni model, trench kaput je savršen za prve hladnije dane.

H&M - 74,99 €

Pletivo

Deblji, chunky pulover ili kardigan uvijek je dobro imati pri ruci. Ove sezone posebno su u trendu zatvoreni kardigani na kopčanje.

Arket - 89 €

Jesenske čizme

Visoke pete ili chunky potplat – izbor je na tebi. Bitno je da imaš par čizama koje će nadomjestiti sandale i Birkenstock natikače.

H&M - 74,99 €

Statement suknja

Capsule garderoba ne mora biti dosadna. Jedna upečatljiva suknja odlično će se slagati s jednostavnim majicama ili pletivom.

COS - 115 €

Balerinke

Zahvaljujući Miu Miu, balerinke su doživjele veliki povratak. Nosive su uz sve – od traperica do večernjih haljina.

Zara - 29,95 €

Bomber jakna

Unosi dozu edgy stila i u najjednostavnije kombinacije. Ove jeseni nose se i klasični modeli i modernije varijante s visokim ovratnikom.

Zara - 49,95 €

Košulja za slojevito kombiniranje

Jednostavna oversized košulja uvijek dobro dođe – može se nositi ispod pulovera, s vestom, blazerom ili samostalno.

& Other Stories - 79 €

Mokasinke

Elegantne, ali udobne. Mokasine se jednako dobro slažu s poslovnim hlačama kao i s trapericama.

Massimo Dutti - 89,95 €

Haljina za prijelazno razdoblje

Lepršava ili strukirana, haljina je komad koji uz par slojeva (blejzer, kardigan, trench) možeš nositi i nakon ljeta.

Zara - 39,95 €

Hlače od odijela

Savršene za ured, ali i za casual kombinacije s T-shirtom i tenisicama. Jesen je pravo vrijeme da izvadiš svoje omiljene hlače.

COS - 129 €

Boxy blejzer

Oversized ili strukturiran, blejzer je jedan od najpraktičnijih jesenskih komada. Nosiv je na suknju, haljinu ili hlače.

& Other Stories - 179 €

Tenisice koje idu na sve

Bilo da biraš klasične Adidas modele ili luksuzne dizajnerske varijante, dobre tenisice su must have jer funkcioniraju u gotovo svakoj kombinaciji.