Muški džemperi su hit proljeća - i mi im dajemo zeleno svjetlo

Nekad 'uniforma očeva', danas modni imperativ: džemper s ovratnikom i kratkim patent zatvaračem sve je što vam treba ovog proljeća. Evo zašto ćemo ovaj udobni komad nositi s guštom sve dok ne zatopli

Postoje odjevni komadi koji tiho i strpljivo čekaju svojih pet minuta. Godinama su bili relegirani na dno ormara, smatrani uniformom očeva iz predgrađa ili neuglednih menadžera. No, kako to u modi biva, kotač se okrenuo. Džemper s patentnim zatvaračem, poznat kao "quarter-zip" ili "half-zip", doživio je renesansu i postao neočekivani junak ženske garderobe za proljeće 2026. godine. On je savršen spoj udobnosti i elegancije.

Zašto je idealan za proljeće?

Ključ njegove popularnosti leži u genijalnoj prilagodljivosti, što ga čini savršenim za prevrtljivo proljetno vrijeme. Hladna jutra zahtijevaju da ga zakopčate do kraja, stvarajući efekt dolčevite koja grije. Čim sunce pokaže svoju snagu, patentni zatvarač se spušta, a džemper se transformira u komad s laskavim V-izrezom koji vizualno izdužuje vrat. Ta funkcionalnost, uparena s činjenicom da izgleda dotjeranije od obične sportske majice, čini ga superiornim izborom. On je most između formalnog i ležernog, komad koji jednako dobro funkcionira u uredu i tijekom vikend šetnje.

Donosimo najbolje komade iz aktualne ponude highstreet trgovina:

Sinsay, džemper half-zip s udjelom vune, sada 13,99 €

Sinsay, ažur pulover - 17,99 €

Sinsay, pulover s ovratnikom - sada 13,99 €

Pull & Bear, vesta s udjelom vune - 29,99 €

Mango, vesta s patentnim zatvaračem - 29,99 €

Anna Field, prugasta vesta - sada 35,95 €

Sinsay, pulover s patentnim zatvaračem - 29,99 €

ONLY, pulover s patentnim zatvaračem - 39,99 €

Polo Ralph Lauren, vesta s pamukom - 233,46 €