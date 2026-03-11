Gospodin Savršeni: Dvije djevojke iskoristile su zlatne ključeve, jedna sumnja je li na pravom mjestu

Zajedničko vrijeme bit će prilika da djevojke svoje Savršene ispitaju brojna škakljiva pitanja, a kad se oni odluče biti posve iskreni, neka će ih priznanja šokirati, pa čak i malo zaboljeti

Nušin i Anastasijin odnos ponovno je u središtu pozornosti. Nakon velike svađe i neočekivanih trenutaka s Karlom i Petrom, odlučile su iskreno porazgovarati i otkriti što si sve međusobno zamjeraju.

„Okrenula si cijelu kuću protiv mene“, poručit će jedna djevojka drugoj, „Ostale cure nas shvaćaju kao jak duo i kad smo mi zajedno, to je nepodnošljivo u svim pogledima.“

Ostale djevojke u isto će ih vrijeme složno tračati i imati različite teorije o njihovu odnosu, a spominjat će se neiskrenost i toksičnost.

„Koliku je napravila paniku i hajku zbog Nuše da cijela kuća ne priča s tom djevojkom, a onda je ona napravila za mene identičnu stvar, možda još goru. A njoj se ne smije onda ništa reći. To nije fer“, kazat će Antonela.

U vilu stižu nova pisma – vrijeme je za nove grupne spojeve, a odabir djevojaka bit će itekako neobičan.

„Možeš li mi pokazati pismo da provjerimo“, jedna djevojka bit će posebno nepovjerljiva, a neke će biti prilično razočarane što ostaju u vili.

Spojevi će se održati na posebnom mjestu, zbog čega će djevojke imati itekakvu tremu. Ni djevojke koje su s Petrom i Karlom dosad uspostavile čvrstu konekciju, više neće biti sigurne. Neke će se pitati kako će se dan zapravo razvijati: „Što ćemo mi tamo svi raditi? Hoćemo li nas tri biti pomoćna smetala?“

Zajedničko vrijeme bit će prilika da djevojke svoje Savršene ispitaju brojna škakljiva pitanja, a kad se oni odluče biti posve iskreni, neka će ih priznanja šokirati, pa čak i malo zaboljeti.

Za kraj dana, dvije djevojke koje su osvojile zlatne ključeve odlučit će ih iskoristiti, no atmosfera neće ni približno biti onakva kakvu su priželjkivale.

„Moram priznati da su cure iscrpile i mene i njega pa ćemo vidjeti kako će noć teći. Mislim da nije baš bila najbolja ideja prije 'prespavanca' provesti dan s konkurencijom. Nitko od nas nije uživao“, poručit će jedna djevojka, dok druga ni tijekom druženja jedan na jedan sa svojim Savršenim neće moći odmaknuti misli sa informacije koju je toga dana doznala.

„Nije mi to iskreno... Ne mogu prihvatiti da je išta ozbiljno s njegove strane“, kazat će.

