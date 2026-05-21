Mokasinke koje vrijedi imati u garderobi: Naši favoriti iz high street kolekcija

Od minimalističkih modela do verzija od brušene kože, mokasinke ove sezone dolaze u neutralnim i zemljanim nijansama koje se lako uklapaju u svaku garderobu

Postoje oni modni komadi koji nikada ne izlaze iz mode, a mokasinke su definitivno jedne od njih. Bez obzira na trendove koji dolaze i prolaze, ovaj model cipela iz sezone u sezonu pronalazi svoje mjesto u proljetnim i prijelaznim kombinacijama. Elegantne, praktične i nevjerojatno svestrane, mokasinke su savršen izbor za dane kada želite izgledati sređeno, a da vam pritom bude i udobno.

Odlično se slažu s trapericama, lanenim hlačama, bermudama, slip suknjama ili lepršavim haljinama, zbog čega ih mnoge modne zaljubljenice smatraju jednim od najisplativijih modela obuće u garderobi. Mogu izgledati poslovno, ležerno ili vrlo chic, ovisno o tome kako ih kombinirate.

Iako ih najčešće povezujemo s proljećem i ranim jesenskim danima, mokasinke su odličan izbor i tijekom ljeta. Posebno dobro funkcioniraju uz lagane materijale poput lana i pamuka te u minimalističkim outfitima inspiriranima mediteranskom estetikom. Dovoljno su elegantne za grad, posao ili večernji izlazak, ali i dovoljno udobne za svakodnevno nošenje.

Ove sezone posebno se ističu modeli od brušene kože koji svakom outfitu daju pomalo luksuzan i sofisticiran dojam. Uz njih, vrlo su popularne i minimalističke mokasinke čistih linija, bez previše detalja i ukrasa. Upravo takvi modeli savršeno se uklapaju u trend tihog luksuza i bezvremenske mode koja naglasak stavlja na kvalitetu i jednostavnost.

Kada je riječ o bojama, dominiraju neutralne i zemljane nijanse. Bež, smeđa, maslinasta i klasična crna najčešći su izbor jer se lako kombiniraju s ostatkom garderobe i djeluju elegantno u svakoj prilici. Upravo zato mokasinke ostaju jedan od onih modela obuće kojima se uvijek rado vraćamo.

U nastavku izdvajamo favorite iz novih high street kolekcija koji će se savršeno uklopiti u proljetnu i ljetnu garderobu.

Arket - 189 €

Arket - 199 €

Mango - 79,99 €

Mango - 59,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Stradivarius - 39,99 €

Stradivarius - 29,99 €

Zara - 59,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 45,95 €

Zara - 39,95 €