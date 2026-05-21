Mokasinke koje vrijedi imati u garderobi: Naši favoriti iz high street kolekcija
Postoje oni modni komadi koji nikada ne izlaze iz mode, a mokasinke su definitivno jedne od njih. Bez obzira na trendove koji dolaze i prolaze, ovaj model cipela iz sezone u sezonu pronalazi svoje mjesto u proljetnim i prijelaznim kombinacijama. Elegantne, praktične i nevjerojatno svestrane, mokasinke su savršen izbor za dane kada želite izgledati sređeno, a da vam pritom bude i udobno.
Odlično se slažu s trapericama, lanenim hlačama, bermudama, slip suknjama ili lepršavim haljinama, zbog čega ih mnoge modne zaljubljenice smatraju jednim od najisplativijih modela obuće u garderobi. Mogu izgledati poslovno, ležerno ili vrlo chic, ovisno o tome kako ih kombinirate.
Iako ih najčešće povezujemo s proljećem i ranim jesenskim danima, mokasinke su odličan izbor i tijekom ljeta. Posebno dobro funkcioniraju uz lagane materijale poput lana i pamuka te u minimalističkim outfitima inspiriranima mediteranskom estetikom. Dovoljno su elegantne za grad, posao ili večernji izlazak, ali i dovoljno udobne za svakodnevno nošenje.
Ove sezone posebno se ističu modeli od brušene kože koji svakom outfitu daju pomalo luksuzan i sofisticiran dojam. Uz njih, vrlo su popularne i minimalističke mokasinke čistih linija, bez previše detalja i ukrasa. Upravo takvi modeli savršeno se uklapaju u trend tihog luksuza i bezvremenske mode koja naglasak stavlja na kvalitetu i jednostavnost.
Kada je riječ o bojama, dominiraju neutralne i zemljane nijanse. Bež, smeđa, maslinasta i klasična crna najčešći su izbor jer se lako kombiniraju s ostatkom garderobe i djeluju elegantno u svakoj prilici. Upravo zato mokasinke ostaju jedan od onih modela obuće kojima se uvijek rado vraćamo.
U nastavku izdvajamo favorite iz novih high street kolekcija koji će se savršeno uklopiti u proljetnu i ljetnu garderobu.