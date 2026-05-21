Brzi i zdravi popečci: 5 neodoljivih recepata koje ćeš obožavati

Popečci su jedno od onih bezvremenskih jela koje svatko voli - od najmlađih do najstarijih članova obitelji. Njihova najveća prednost je što se mogu pripremiti od gotovo bilo kojeg povrća ili kombinacije namirnica koje imaš u hladnjaku. Uz to su brzi za pripremu i mogu se jesti topli ili hladni, što ih čini idealnim za užinu, ručak ili večeru.

Osnovni principi pripreme savršenih popečaka

Za pripremu ukusnih popečaka potrebno je znati nekoliko ključnih pravila:

Povrće uvijek dobro ocijediti od viška tekućine

Smjesa mora biti dovoljno čvrsta da se može oblikovati

Temperatura ulja mora biti optimalna (170-180°C)

Pržiti na srednjoj vatri dok ne dobiju zlatno-smeđu boju

Najbolji recepti za popečke

Klasični popečci od tikvica

Sastojci:

2 velike tikvice

2 jaja

100g brašna

100g naribanog parmezana

Sol i papar po ukusu

Priprema:

Tikvice naribati i dobro ocijediti od viška tekućine. Pomiješati s ostalim sastojcima i pržiti na maslinovom ulju dok ne dobiju zlatnu boju.

Povrtni popečci s tri vrste povrća

Sastojci:

2 mrkve

1 tikvica

1 krumpir

2 jaja

80g brašna

Začini po želji

Priprema:

Naribati svo povrće i dobro ocijediti. Pomiješati s jajima i brašnom, začiniti po želji. Oblikovati popečke i pržiti do zlatno-smeđe boje.

Proteinski popečci od slanutka

Sastojci:

400g kuhanog slanutka

1 luk

2 češnja češnjaka

Brašno od slanutka

Začinsko bilje

Priprema:

Slanutak zgnječiti, dodati sitno sjeckani luk i češnjak. Umiješati brašno i začine. Oblikovati popečke i pržiti dok ne porumene.

Popečci od cvjetače

Sastojci:

1 cvjetača

2 jaja

100g naribanog sira

Začini po želji

Priprema:

Cvjetaču skuhati i usitniti. Pomiješati s jajima i sirom, začiniti. Formirati popečke i pržiti do zlatne boje.

Slatki popečci od jabuka

Sastojci:

3 jabuke

2 jaja

180g brašna

Cimet i šećer

Priprema:

Jabuke naribati, pomiješati s ostalim sastojcima. Oblikovati popečke i pržiti dok ne dobiju zlatno-smeđu boju.

Savjeti za posluživanje

Popečci se mogu servirati na brojne načine. Za slane verzije odlično pristaju različiti umaci poput jogurta s češnjakom, humusa ili ajvara. Slatke varijante možeš poslužiti s medom ili javorovim sirupom.

Bez obzira koju varijantu odabereš, popečci će zasigurno postati omiljeno jelo u tvom domu. Isprobaj različite kombinacije sastojaka i pronađi svoj savršeni recept!