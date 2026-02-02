Modni povratak koji budi nostalgiju: Ove traperice ponovno su u trendu

Traperice su bezvremenski modni klasik, a ovog proljeća u fokus se vraća jedan od najupečatljivijih modela s početka 2000-ih - isprani, odnosno izbijeljeni traper, koji ponovno osvaja modne piste i ulice u modernom i osvježenom izdanju

Traperice su bezvremenski klasik koji već desetljećima zauzima posebno mjesto u svakoj garderobi. Bez obzira na promjene trendova, one ostaju jedan od najnošenijih i najpraktičnijih modnih komada, prilagodljiv svim stilovima i generacijama. Od ravnih i uskih krojeva do širokih i ležernih silueta, traper se iz sezone u sezonu iznova interpretira, ali nikada ne izlazi iz mode. Upravo zato svaka nova verzija starog trenda izaziva veliku pažnju modne scene.

U proljeće 2026. u središte pozornosti vraća se jedan od najprepoznatljivijih modela s početka 2000-ih – isprani, odnosno izbijeljeni traper. Riječ je o trapericama koje izgledaju kao da su već proživjele brojne izlaske i noćne avanture, s karakterističnim svijetlim, gotovo izblijedjelim efektom. Ovaj povratak nije slučajan, jer su ga najavili renomirani dizajneri i modne kuće koje su u svojim kolekcijama reinterpretirale Y2K estetiku na suvremen i odvažan način.

Na modnim pistama posebno su se istaknuli dizajneri koji su isprani traper povezali s indie i buntovničkim duhom. Aaron Esh inspirirao se britanskom indie scenom, dok je Seán McGirr za McQueen vratio ekstremno nisko nošene traperice, obogaćene izblijedjelim efektom koji naglašava provokativnu siluetu. MM6 Maison Margiela otišao je korak dalje s ravnim trapericama toliko izbijeljene nijanse da gotovo djeluju dvobojno, čime su jasno dali do znanja da se ovaj trend vraća u punom sjaju.

Iako se danas isprani traper veže uz estetiku 2000-ih, njegovi korijeni sežu još u osamdesete godine, kada su se počele koristiti enzimske tehnike i kamenje za postizanje iznošenog izgleda. Kasnije su ga popularizirale ikone poput Paris Hilton, Kate Moss i Tare Reid, a washed-out traper postao je sastavni dio Y2K i indie-sleaze trendova. Najčešći kroj tog razdoblja bile su bootcut i trapez traperice, koje su se ponovno vratile u fokus zahvaljujući suvremenim reinterpretacijama i celebrity trenucima, poput Kendricka Lamara koji je na Super Bowlu nosio isprane trapezice iz kolekcije kuće Celine.

Iako će u 2026. godini biti popularne i cropped traperice, traper suknje i jakne, isprani modeli sve se snažnije probijaju kao jedan od ključnih proljetnih trendova. Posebno je zanimljivo to što se ovaj nostalgični povratak odvija uz sve veću svijest o održivosti. Brendovi razvijaju nove tehnologije koje omogućuju postizanje izblijedjelog izgleda bez velike potrošnje vode i kemikalija, čime se trend prilagođava suvremenim ekološkim standardima.

Povratak ispranog trapera tako nije samo modni hommage 2000-ima, već i dokaz da se trendovi mogu vratiti u osvježenom, odgovornijem obliku. Ovaj efektni i pomalo buntovni komad ponovno postaje must-have u našim ormarima, spajajući nostalgiju, dizajnersku kreativnost i novu svijest o održivoj modi.

Najbolje modele ispranih traperica iz aktualnih kolekcija modnih brendova donosimo u nastavku.

Aligne - 135 €

Citizens of Humanity - 350 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

L'evis - 120 €

L'evis - 80 €

L'evis - 80 €

L'evis - 120 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Pull and Bear - 25,99 €

Pull and Bear - 29,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 29,95 €