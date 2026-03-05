Trendi sakoi za proljeće koji se nose u svim prilikama
S dolaskom proljeća garderoba se prirodno okreće slojevitom odijevanju, a sako ponovno preuzima glavnu ulogu. Ovaj bezvremenski komad više nije rezerviran isključivo za poslovne i formalne prilike, već se sve češće nosi kao zamjena za laganu jaknu. Praktičan, elegantan i iznimno svestran, sako je postao nezaobilazan saveznik u svakodnevnim kombinacijama, bez obzira na stil i dob.
Nekada strogo vezan uz uredski dress code, danas se sako uspješno uklapa i u ležerne outfite. Možeš ga nositi uz traperice i jednostavnu majicu, preko haljine ili čak uz trenirku za kontrast koji izgleda moderno i promišljeno. Upravo ta mogućnost prilagodbe čini ga jednim od najzahvalnijih komada za prijelazno razdoblje, kada temperature variraju, a želiš izgledati dotjerano bez previše slojeva.
Ove sezone trendovi su posebno raznoliki, pa će svatko lako pronaći model po svom ukusu. U fokusu su sakoi s povišenim ovratnikom koji daju dozu arhitektonske elegancije, kao i modeli bez ovratnika koji djeluju minimalistički i profinjeno. Oversized krojevi i dalje dominiraju jer pružaju opušten izgled i lako se kombiniraju s uskim hlačama ili kratkim suknjama. Laneni sakoi idealni su za toplije dane jer su lagani i prozračni, dok modeli od brušene kože unose dozu boemskog karaktera. Posebnu pažnju privlače i sakoi od trapera koji spajaju klasičnu siluetu s casual estetikom.
Kada je riječ o stiliziranju, sako se može nositi na bezbroj načina. Za dnevne obaveze kombiniraj ga s bijelom majicom, ravnim trapericama i tenisicama za chic, ali nenametljiv izgled. U poslovnoj varijanti odlično funkcionira uz hlače istog materijala ili suknju midi duljine, dok će navečer uz satenski top i sandale s potpeticom postati ključni komad večernjeg outfita. Ako želiš postići trendi dojam, prebaci oversized sako preko lagane proljetne haljine i dodaj remen u struku kako bi naglasila siluetu.
Raznolikost krojeva, materijala i boja potvrđuje da su sakoi ovog proljeća sve samo ne dosadni. Od neutralnih tonova poput bež, sive i bijele, do pastelnih i upečatljivih nijansi, ponuda je prilagođena različitim stilovima i prilikama. Upravo zato sako postaje modni saveznik koji se lako uklapa u postojeću garderobu i podiže svaki outfit na višu razinu.
Sako je ove sezone mnogo više od klasičnog poslovnog komada. On je zamjena za jaknu, stilski dodatak i ključni element proljetnih kombinacija koji spaja eleganciju i ležernost. Trendovi su raznoliki, modeli prilagođeni svakom ukusu, a mogućnosti nošenja gotovo beskrajne. Zato u nastavku izdvajamo najljepše modele iz aktualnih proljetnih kolekcija koji će ti pomoći da s lakoćom osvježiš svoju garderobu i dočekaš toplije dane sa stilom.