Neven Ciganović na zagrebačkoj špici u zanimljivom kaputu

Na zagrebačkoj špici ponovno smo ulovili kombinaciju koja ne prolazi nezapaženo. Neven Ciganović, stilist, televizijski komentator i influencer prepoznatljiv po svom osebujnom modnom izričaju, i ovoga je puta pokazao kako se nosi outfit s karakterom

Zagrebačka špica još je jednom pokazala da je prava modna pista na otvorenom, a Neven Ciganović i ovog je puta potvrdio status jednog od najprepoznatljivijih stilskih igrača. Njegov outfit savršeno balansira između opuštenog dnevnog looka i modnog eksperimenta koji ne prolazi nezapaženo. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Kaput koji nosi cijelu priču

U središtu kombinacije nalazi se upečatljiv kaput brenda BoohooMAN koji na prvi pogled osvaja detaljima. Riječ je o modelu koji kombinira klasičan kroj balonera s estetikom 'varsity' jakni, stvarajući zanimljiv spoj bezvremenske elegancije i urbanog streetweara. Aplikacije, natpisi i kontrastni rukavi daju mu dozu razigranosti i karaktera, čineći ga pravim statement komadom.

Ostatak outfita prati tu priču u nešto smirenijem tonu. Bijela majica s printom unosi ležernost i opuštenost, dok tamne traperice ravnog kroja daju čvrstu bazu cijeloj kombinaciji. Upravo taj kontrast između klasičnih komada i upečatljivog kaputa čini styling modernim i nosivim.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Zena.hr

Ležerni detalji s dozom stila

Bež gležnjače od brušene kože savršeno se uklapaju u toplu paletu outfita i dodatno naglašavaju sklad boja, dok sunčane naočale zaokružuju cijeli look dozom urbane nonšalancije. Sve zajedno djeluje promišljeno, ali bez imalo napora - kao da je riječ o kombinaciji koja se jednostavno “dogodila”.

Ovo izdanje s ulica Zagreba još jednom potvrđuje da je ključ dobrog stila u jednom upečatljivom komadu. U ovom slučaju, kaput je taj koji nosi cijelu priču - i pretvara jednostavan outfit u modni trenutak koji se pamti.