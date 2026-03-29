Modni favoriti za proljeće: Komadi koji unose vedrinu u svaki look

Nakon slojevitih zimskih kombinacija, vrijeme je za laganije materijale, življe boje i komade koji unose novu energiju u svakodnevni stil. Dovoljno je nekoliko pažljivo odabranih favorita da proljetne kombinacije dobiju nov i vedriji izgled

Proljeće donosi onu posebnu energiju svježine i lakoće, a upravo je to idealan trenutak za male, ali efektne promjene u garderobi. Nema potrebe za potpunim makeoverom – ponekad je dovoljno nekoliko pažljivo odabranih komada koji će unijeti vedrinu i novu dinamiku u svakodnevne kombinacije.

Prijelazno razdoblje uvijek nosi određene modne izazove, ali i dozu uzbuđenja. Slojevito odijevanje postaje kreativna igra, a kombiniranje zimskih favorita s laganijim, proljetnim komadima otvara prostor za izražavanje osobnog stila. Upravo u toj kombinaciji praktičnosti i estetike krije se čar proljetnog odijevanja – balans između udobnosti i trendova nikada nije bio privlačniji.

Ove sezone naglasak je na komadima koji istovremeno podižu raspoloženje i izgled. Haljine s razigranim uzorcima vraćaju se u fokus kao nezaobilazan izbor za dnevne kombinacije, dok pleteni modni dodaci, poput torbi od rafije, unose dašak opuštenog, gotovo ljetnog ugođaja. Tu su i balerinke inspirirane sportskim stilom koje jednostavnim outfitima daju karakter, kao i suknje koje kombiniraju retro siluete s modernim detaljima.

Neizostavan dio proljetne garderobe su i lagane jakne koje će te pratiti kroz promjenjivo vrijeme. Bilo da biraš kraći baloner, parku u boji ili prošivenu jaknu sa cvjetnim uzorkom, ovi komadi savršeno zaokružuju svaki look. Denim se također vraća u raznim varijacijama, od haljina do košulja, potvrđujući svoj status bezvremenskog klasika koji se lako uklapa u svaki stil.

Proljetno osvježenje garderobe ne mora biti komplicirano – ključ je u nekoliko promišljenih komada koji će tvojoj svakodnevici dati novu energiju. Uz pravu kombinaciju boja, tekstura i krojeva, svaki outfit može postati mala oda proljeću i osjećaju novog početka. U nastavku smo izdvojili i neke od naših proljetnih favorita iz aktualne high street ponude.

Arket - 79 €

Arket - 89 €

H&M - 47,99 €

H&M - 39,99 €

Reserved - 59,99 €

Reserved - 55,99 €

Reserved - 55,99 €

Reserved - 59,99 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 25,95 €