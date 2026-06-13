Horoskop za subotu: Ribe, pazite što obećajete; rakovi, posvetite se sebi

Otkrijte što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBA: U ljubavnom životu ključna je iskrenost. Nema razloga da igrate dvostruku ulogu jer ne možete zavarati partnera koji od vas očekuje više razumijevanja. Slobodne ovnove danas privlači osoba koja djeluje tajanstveno, što budi vašu natjecateljsku prirodu. POSAO: Pred vama je dan u kojem biste mogli dobiti priliku ispraviti raniju pogrešku ili napokon završiti posao koji je dugo bio na čekanju. Promijenite svoju prvobitnu strategiju kako biste sačuvali temeljne interese, osobito ako se nađete u delikatnim poslovnim pregovorima. ZDRAVLJE&SAVJET: Kronično vam nedostaje odmora. Energija će vam dolaziti u valovima, stoga obratite pažnju na pravilniju prehranu i priuštite si kvalitetan san kako biste se regenerirali. Slušajte svoje tijelo i radite ono što vam u danom trenutku najviše odgovara, bez pretjeranog naprezanja i forsiranja.

Bik

LJUBAV: Partner bi vam mogao pokazati više pažnje nego inače, što vam godi i unosi dodatnu sigurnost. Ipak, nema potrebe da pokrećete osjetljive teme koje bi mogle iritirati voljenu osobu; pažljivije birajte riječi. Slobodni bikovi bi mogli upoznati nekoga zanimljivog. POSAO: Danas je moguća financijska dobit ili povoljna vijest vezana za novac, što donosi olakšanje. Iskoristite subotu za predah od napornog tjedna. Kategorički branite svoje poslovne interese, čak i ako to znači suprotstaviti se mišljenju suradnika. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripazite na dovoljan unos tekućine i obratite pažnju na bolju zdravstvenu preventivu. Moguća je prolazna glavobolja uzrokovana napetošću. Pronađite trenutak za sebe i stvorite atmosferu udobnosti i potpunog opuštanja. Zaslužili ste.

Blizanci

LJUBAV: Nalazite se u emotivnom raskoraku. Povremeno djelujete nervozno jer partner ima svoja interesovanja ili "tajne planove" koje vam ne otkriva. Ipak, jedna neočekivana poruka ili ugodan susret mogao bi vam popraviti raspoloženje i unijeti dašak optimizma u vaš dan. POSAO: Dan je povoljan za nove dogovore, pregovore i pokretanje ideja koje ste dugo odlagali. S druge strane, teško uspostavljate nove poslovne kontakte jer ne dobivate odgovore koje očekujete, a prepoznatljive fraze vam ne znače mnogo. Budite strpljivi. ZDRAVLJE&SAVJET: Više vremena provedite u pokretu i na svježem zraku. Priuštite si susret s prijateljima koji će na vas djelovati kao relaksacija i bijeg od briga. Ne ignorirajte slučajne susrete i razgovore jer vam mogu donijeti nešto neočekivano dobro i korisno.

Rak

LJUBAV: Objasnite partneru da imate slične želje i interese. Potreban vam je dobar poticaj ili zajednički izazov koji će vas ponovno zbližiti. Partner pokazuje više emocija nego inače, što vam vraća osjećaj sigurnosti, no pripazite da ne reagirate suprotno i povučete se. POSAO: Netko iz vašeg poslovnog okruženja mogao bi vam ponuditi korisnu pomoć ili savjet koji će biti ključan. Djelujete raspoloženo i imate pozitivan utjecaj na okolinu, stoga iskoristite priliku da predstavite svoje vrline i sposobnosti na djelu. ZDRAVLJE&SAVJET: Nalazite se u sjajnoj psihofizičkoj formi, ali vam je ipak potrebno više kvalitetnog sna kako biste održali tu razinu energije. Večer je idealna za opuštanje. Posvetite dan sebi i svojim željama. Ne dopustite da vas obaveze ili nostalgija previše zaokupe i opterete.

Lav

LJUBAV: U emotivnom smislu skloni ste previše komplicirati neke situacije. Partner vam jasno daje do znanja da traži osjećaj sigurnosti. S ulaskom Venere u vaš znak, vaša privlačnost raste. Slobodni lavovi mogli bi lako privući pažnju osobe koju već neko vrijeme primjećuju. POSAO: Vaš trud i zalaganje konačno dolaze u prvi plan. Moguće su pohvale, priznanje ili nagrade od nadređenih. Stvari koje činite bez nečijeg odobrenja predstavljaju potencijalni rizik, stoga je važno održati dobar suradnički odnos. ZDRAVLJE&SAVJET: Energija vam je stabilna, no nemojte precjenjivati vlastite mogućnosti. Mogući su manji problemi sa želucem ako pretjerate s hranom ili pićem. Izađite među ljude. Vaše samopouzdanje je na vrhuncu, stoga uživajte u druženju i zanimljivim razgovorima.

Djevica

LJUBAV: U ljubavnom životu, vaš partner pokušava vam pomoći ili vas oraspoložiti, no vi reagirate na suprotan način i time stvarate nepotrebnu distancu. Ne donosite zaključke na temelju pretpostavki - samo iskren razgovor može riješiti sve nedoumice. POSAO: Danas ćete uspješno riješiti problem koji je zahtijevao mnogo strpljenja i analitičnosti. Polazite od pogrešnih informacija pa vaše prognoze zvuče neuvjerljivo. Prihvatite dobronamjernu kritiku jer vam može pomoći da sagledate širu sliku. ZDRAVLJE&SAVJET: Moguća je manja napetost ili nervoza. Važno je da akumulirate pozitivnu energiju kroz aktivnosti koje vas opuštaju i vesele. Riješite jedan zaostali problem koji vas muči. Stavljanje točke na staru brigu donijet će vam veliko olakšanje.

Vaga

LJUBAV: Razgovarajte otvoreno s partnerom i inzistirajte na dokazivanju istine. Ne trebate se zavaravati iluzijama ako osjećate da nešto nije u redu. Romantična atmosfera i zajednički trenuci donose više bliskosti i pomažu u rješavanju nesuglasica. POSAO: Pred vama je zanimljiva poslovna ponuda ili ideja koja zaslužuje vašu punu pažnju. U zajedničkom je interesu da se poslovno-financijski rizik svede na minimum, stoga korektno poštujte svaki dogovor koji sklopite sa suradnicima. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno je da se rasteretite suvišnih briga. Priuštite si boravak na otvorenom i laganu šetnju, to će vam goditi. Ostavite prostor za spontanost i neplanirane događaje jer su moguća ugodna iznenađenja.

Škorpion

LJUBAV: U susretu s voljenom osobom ponekad ni velike riječi nisu dovoljne jer osjećaji govore sve. Jedna osoba pokazuje interes koji nećete moći ignorirati, a snažan impuls mogao bi usmjeriti vaše misli u novom, uzbudljivom smjeru. POSAO: Danas ćete se morati brzo prilagoditi novim okolnostima na poslu, ali iz te ćete situacije izaći kao pobjednik. Djelujete odlučno. Upotrijebite svoju pamet u onoj mjeri koliko je potrebno da zaštitite svoje poslovne interese. ZDRAVLJE&SAVJET: Važno je da izbjegavate stresne situacije koliko god je to moguće. Poboljšajte svoju kondiciju kroz neku fizičku aktivnost. Uživajte u trenutku i ne tražite skrivene motive u svemu što se događa oko vas. Prepustite se.

Strijelac

LJUBAV: Dovoljan je samo jedan snažan impuls da osjetite promjene u raspoloženju i usmjerite svoje misli u pravcu voljene osobe. Slobodni strijelčevi mogli bi upoznati nekoga tko dijeli njihove specifične interese, možda tijekom putovanja ili nekog tečaja. POSAO: Moguće je kraće putovanje, važan sastanak ili razgovor koji otvara potpuno nove mogućnosti za napredak u karijeri. U susretu sa suradnicima, odredite svoje prioritetne ciljeve kako biste zadovoljili različite kriterije. ZDRAVLJE&SAVJET: Nalazite se u sjajnoj formi, ali zvijezde vam ipak poručuju da se više odmarate kako biste sačuvali tu energiju. Krenite putem kojim do sada niste išli. Dan je odličan za izlet ili bilo kakvu promjenu okruženja.

Jarac

LJUBAV: Partner želi konkretnije planove za budućnost i negoduje zbog vašeg ponašanja. Ipak, vi to poričete s namjerom da se stvari promijene u vašu korist. Slobodni jarčevi mogli bi obnoviti kontakt s osobom iz prošlosti koja im je nekada mnogo značila. POSAO: Dan je odličan za rješavanje administrativnih i financijskih pitanja koja ste odgađali. Ukoliko se udaljavate iz suradničkih krugova, očekuju vas dodatne komplikacije i teži uvjeti, stoga njegujte timski duh. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebno vam je više fizičke aktivnosti. Obratite pažnju na pravilniji režim prehrane i budite umjereni. Odmor nije gubljenje vremena, već ulaganje u buduću produktivnost. Isključite poslovne misli.

Vodenjak

LJUBAV: Na sreću, partner djeluje poticajno i zna preusmjeriti vaše misli u pozitivnom pravcu, tako da nema razloga za zabrinutost. Neočekivan susret na neobičnom mjestu mogao bi pokrenuti vrlo zanimljivu ljubavnu priču za one koji su slobodni. POSAO: Kreativna rješenja danas vam donose prednost i podršku važnih ljudi. Zamjerke koje vam netko upućuje ne predstavljaju veliki prekršaj, stoga svoju energiju usmjerite prema korisnim ciljevima i ne obazirite se na sitnice. ZDRAVLJE&SAVJET: Potičite kod sebe dobro raspoloženje i vedar duh. Moguć je manji pad energije u večernjim satima, pa se odmorite. Dajte šansu nečemu što biste inače zaobišli. Danas bi vas moglo privući nešto potpuno neobično.

Ribe

LJUBAV: Nemojte obećavati stvari koje ne možete ispuniti voljenoj osobi. Otvoreno razgovarajte o svemu kako ne biste iznevjerili nečija očekivanja. Vaš emotivni odnos zahvaljujući iskrenosti postaje stabilniji i dublji. POSAO: Intuicija vas nepogrešivo vodi prema odluci koja bi se mogla pokazati vrlo isplativom u budućnosti. Netko vas upozorava da se pridržavate utvrđenih pravila poslovne suradnje - prihvatite taj dobronamjeran savjet. ZDRAVLJE&SAVJET ZDRAVLJE: Posvetite više pažnje odmoru i opuštanju. Slobodno vrijeme iskoristite za omiljene aktivnosti koje vas relaksiraju. Zapišite zanimljive i kreativne ideje koje vam danas padnu na pamet. Mogle bi postati vrlo korisne.