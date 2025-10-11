Moda
POSEBAN DETALJ
Plavokosa ljepotica sa špice oduševila torbicom kakvu rijetko viđamo na zagrebačkim ulicama
11. listopada 2025.
Mlada dama sa špice dokaz je da i najjednostavniji outfit može izgledati efektno uz zanimljive modne detalje
Na zagrebačkim ulicama uvijek se mogu vidjeti upečatljive i originalne kombinacije. A ovoga puta oduševio nas je stajling mlade dame sa zagrebačke špice koja je dokaz da i najjednostavniji outfit može izgledati efektno uz zanimljive modne detalje.
Plavokosa ljepotica odlučila se za ležeran i urbani outfit idealan za šetnju gradom i kavu s prijateljicama. Isprane plave traperice ravnog kroja uparila je s običnim tank topom u crnoj boji. Kratko rezana kožna jakna u maslinasto zelenoj boji savršeno se uklopila u casual izdanje.
Minimnalističku kombinaciju obogatila je modnim dodacima poput šilterice u istoj nijansi i bijelim tenisicama. Posebno nas je oduševila neobična torbica u obliku kućice koja bila zvijezda outfita.
Najčitanije
SHOPPING VODIČ
Kožne suknje su najpoželjniji jesenski komad koji podiže svaku kombinaciju
BAŠ KAO I BAJKE
Evo zašto biste ove jeseni trebali posjetiti dvorac Trakošćan
SEZONSKI PROBLEMI
Od luksuznih do drogerijskih: Najbolji šamponi protiv opadanja kose
PRIRODNI SAVEZNICI
Hrana čuva zdravlje, a ovo su ključne namirnice za snažan imunitet
Iz naše mreže