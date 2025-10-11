Plavokosa ljepotica sa špice oduševila torbicom kakvu rijetko viđamo na zagrebačkim ulicama

Mlada dama sa špice dokaz je da i najjednostavniji outfit može izgledati efektno uz zanimljive modne detalje

Na zagrebačkim ulicama uvijek se mogu vidjeti upečatljive i originalne kombinacije. A ovoga puta oduševio nas je stajling mlade dame sa zagrebačke špice koja je dokaz da i najjednostavniji outfit može izgledati efektno uz zanimljive modne detalje.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Plavokosa ljepotica odlučila se za ležeran i urbani outfit idealan za šetnju gradom i kavu s prijateljicama. Isprane plave traperice ravnog kroja uparila je s običnim tank topom u crnoj boji. Kratko rezana kožna jakna u maslinasto zelenoj boji savršeno se uklopila u casual izdanje.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Minimnalističku kombinaciju obogatila je modnim dodacima poput šilterice u istoj nijansi i bijelim tenisicama. Posebno nas je oduševila neobična torbica u obliku kućice koja bila zvijezda outfita.