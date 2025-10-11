Horoskop za subotu: Bikovi trebaju prvo promisliti pa reći, ribe su odlično

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Kombinirat ćete strastvenost i naivnost. Bit ćete vrlo zanimljivi osobama suprotnog spola, ali one neće uvijek znati na čemu su s vama. POSAO: Ne čudite se ako vam predlože neke manje promjene. One su vrlo vjerojatne i donijet će sigurnost i stabilnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite ono što dolazi.

Bik

LJUBAV: Lakoća s kojom ćete danas ostvarivati kontakte i odnose bit će zapanjujuća. Jedino je važno da ne pričate previše i koješta. POSAO: Svi poslovi povezani s ljudima, strankama ili komunikacijama dana su vam lijepo postavljeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo promislite o sadržaju, a onda recite.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete poželjeti više ljubavi i pažnje, pa ćete se tako i postaviti. Voljena osoba bit će iznenađena vašom mekoćom. POSAO: Sabotaža je nešto što treba na vrijeme prepoznati i dakako, izbjeći. Male detektivske akcije osujetit će protivnike. ZDRAVLJE&SAVJET: Radite koliko možete.

Rak

LJUBAV: Za vas nema više ni prepreka, ni boljki. Ljubavni život vam je stabilan i ono što vi volite – uredan. POSAO: Sve je više očiju uprto u vas i od vas se i očekuje. Toga ste potpuno svjesni i pripremate svoj program rada. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Lav

LJUBAV: Bez obzira na to što će vam samopouzdanje biti malo poljuljano, vi izađite van i družite se s ljudima. Sve će ispasti dobro. POSAO: Postoje još neki dogovori koji nisu toliko važni, ali ih treba odraditi do kraja. Danas ćete se baviti njima. ZDRAVLJE&SAVJET: Male dvojbe.

Djevica

LJUBAV: Pokazat ćete se kao spretan organizator ljubavnih zbivanja. Uspjet ćete dobiti ono što želite. POSAO: Trebate paziti da svojim ponašanjem ne ugrožavate uglednike ili nadređene. Oni će vas doživljavati kao stres. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam mira. Malo se povucite.

Vaga

LJUBAV: Vaša potreba za ljubavlju i pažnjom danas će biti povećana, a vanjske okolnosti neće vam ići na ruku. Otuda frustracije. POSAO: Sve što ste do sada pretrpjeli, znat ćete dobro naplatiti. Dogovarat ćete se oko svoje nadoknade ili honorara. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne mora sve biti po vašem.

Škorpion

LJUBAV: Ponekad ne možete prepoznati sebe. Čini se da želite više nego što vam je dato. Budite malo skromniji, pa će biti i više sreće. POSAO: Ne treba se uspoređivati s drugima. Svatko je jedinstven i ima neki svoj talent. Treba ga samo otkriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Preispitajte se.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je emotivno naporan dan u kom će se pojaviti prolazne frustracije. Nemojte ih previše uzimati k srcu. POSAO: Izgledan je uspješan dogovor ili odobravanje u vezi jednog konkretnog projekta. To će vas razveseliti. ZDRAVLJE&SAVJET: Male emotivne brige.

Jarac

LJUBAV: Nekako ćete ukrotiti sebe i shvatiti da nema nekih pomaka, bar za sada. Usmjerit ćete se na druge teme. POSAO: Ovdje bi vam zaista moglo krenuti. Osvrnite se oko sebe i vidjet ćete mnogo povoljnosti koje su tu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite budni u svakom trenutku.

Vodenjak

LJUBAV: Na trenutke ćete biti potpuno otvoreni i s lakoćom komunicirati s drugom stranom, a na trenutke povučeni i uronjeni u svoj svijet mašte. POSAO: Stvari povezane s novcem ili vašom zaradom od danas bi trebale krenuti novim, pozitivnijim smjerom. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zaboravite na stanke.

Ribe

LJUBAV: Sigurni ste u sebe i znate što očekujete u ljubavi. Mnogi će se danas pokazati pred društvom, bilo da su sami, bilo u paru. POSAO: Vaše intenzivno razdoblje pokrenut će mnoge pozitivne stvari, a ono što ste čekali, doći će. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete pokrenuti brda.