Evo zašto biste ove jeseni trebali posjetiti dvorac Trakošćan

Okružen raskošnom šumom i predivnim jezerom, Trakošćan upravo tijekom jesenskih dana izgleda veličanstveno

Zakoračili smo u jesen za koju opravdano možemo reći da je najčarobnije godišnje doba jer priroda izgleda uistinu čarobno. Upravo je jesen savršeno razdoblje za istraživanje čarobnih destinacija diljem Lijepe naše, a put nas s mora se vraća na kontinent.

Tople i sunčane jesenske vikende najbolje je iskoristiti za izlete i uživanje u prirodi, a kontinentalni dio Hrvatske krije brojne divne lokacije koje vrijedi posjetiti. Jedna od takvih bajkovitih lokacija nalazi se na sjeverozapadu Hrvatske, u samom srcu Zagorja, a riječ je o Trakošćanu.

Dvorac Trakošćan sasvim je sigurno jedan od najljepših dvoraca u Hrvatskoj i omiljena je destinacija brojnih izletnika. Okružen raskošnom šumom i predivnim jezerom, Trakošćan upravo tijekom jesenskih dana izgleda najposebnije. Čak i tijekom kišnih i maglovitih jesenskih dana Trakošćan izgleda čarobno i romantično pa nemoj dopustiti da te tmurno jesensko vrijeme odvrati od posjeta.

Nalazi se u općini Bednja i jedan je od najatraktivnijih dvoraca u Hrvatskoj, a samo je 40 km udaljen od Varaždina. S oko 40.000 posjetitelja godišnje, među najposjećenijim je hrvatskim dvorcima, a krije i vrlo dugu i bogatu povijest. Prvi se put spominje u pisanim dokumentima još u 14. stoljeću.

Dvor Trakošćan je kulturno dobro, zaštićena je povijesna cjelina koja se sastoji od dvorca, građevina uz dvorac, perivoja i park šume s jezerom. Zanimljivo je spomenuti i da je ugledni turistički časopis Conde Nast Traveler 2017. godine Trakošćan uvrstio među 12 najljepših europskih dvoraca.

Duga i bogata povijest

Trakošćan je nastao krajem 13. stoljeća u obrambenom sustavu sjeverozapadne Hrvatske kao manja osmatračka utvrda za nadzor puta od Ptuja prema bednjanskoj dolini. Prema legendi, Trakošćan je svoje ime dobio po tračkoj utvrdi (arx Thacorum) koja je navodno postojala u vrijeme antike. Druga sačuvana predaja govori da je ime dobio po vitezovima Drachenstein koji su u ranom srednjem vijeku gospodarili tim krajevima.

Gospodari utvrde u prvim stoljećima nisu poznati. Od kraja 14. st. vlasnici su grofovi Celjski, koji istovremeno gospodare čitavom Zagorskom grofovijom. Uskoro ta obitelj izumire pa Trakošćan dijeli sudbinu ostalih njihovih gradova i posjeda koji se usitnjavaju, i mijenjaju razne gospodare. Godine 1584. Trakošćan je stekla obitelj Drašković.

U razdoblju procvata izgradnje dvoraca u Hrvatskom zagorju, u drugoj polovici 18. st., dolazi do napuštanja Trakošćana. Tako zapušten, dvorac počinje naglo propadati, pa se tek polovinom 19. st., obitelj ponovno zanima za svoj titularni grad, u duhu novog vremena, romantičnog povratka prirodi i obiteljskim tradicijama. U tom duhu podmaršal Juraj V. Drašković grad obnavlja u rezidencijalni dvorac, a parkovni okoliš pretvara u romantičarski perivoj. Iduće generacije povremeno borave u Trakošćanu sve do 1944. kad se iseljavaju u Austriju. Ubrzo nakon toga, dvorac je nacionaliziran i danas je u vlasništvu Republike Hrvatske.

Prekrasno šetalište i poučna staza 'Put vila'

Uz samo jezero Trakošćana uređene su pješačke staze koje cijeli ovaj prostor čine uistinu divnim šetalištem. Perivoj se dijelom razvio iz autohtone šume hrasta kitnjaka i običnog graba, ali su u njemu posađene i druge egzotične vrste drveća koje u jesenskom šarenilu izgledaju uistinu veličanstveno.

Oko Trakošćanskog jezera nalazi se poučna staza 'Put vila' koja s 20 točaka pruža uvid u prirodne vrijednosti park-šume Trakošćan, ali i okolnog područja. Dugačka je oko 5 km i može se razgledati uz laganu šetnju, za otprilike 2 sata. Predah tijekom šetnje možeš potražiti u simpatičnoj ribarskoj kućici koja je ujedno uređena i kao info-točka, a radi samo vikendom.

Iskoristi sunčane jesenske vikende za posjet Trakošćanu i uživaj u miru, tišini i prirodnim ljepotama Hrvatskog zagorja.