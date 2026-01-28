Moda u Parizu: Prva Armani Privé Couture kolekcija nakon maestra

Tjedan visoke mode u Parizu za proljeće/ljeto 2026. ostat će zapamćen po uzbudljivim debijima i emocionalnim posvetama, no trenutak koji je modni svijet pratio sa zadržanim dahom dogodio se u palači Armani. Bila je to prva Armani Privé revija nakon smrti legendarnog osnivača Giorgia Armanija u rujnu prošle godine. Sva su svjetla bila uperena u njegovu nasljednicu, nećakinju Silvanu Armani, koja je nakon više od četiri desetljeća rada uz ujaka preuzela kreativno vodstvo. Pritisak je bio golem, a očekivanja još veća. No, umjesto radikalnog zaokreta, Silvana je ponudila ono što Armani najbolje radi: tihu, samouvjerenu i besprijekornu eleganciju. Revija, održana jučer u Parizu, nije bila manifest reinvencije, već kontinuiteta. Bila je to dirljiva i dostojanstvena posveta ostavštini koja je definirala modernu ženstvenost, ali s novim, suptilno osobnim potpisom.

Kolekcija "Žad" kao simbol novog početka

Simbolično nazvana "Jade" (Žad), kolekcija je inspirirana dragim kamenom koji u kineskoj kulturi predstavlja sklad, ravnotežu i duhovnu snagu. Ta se filozofija očitovala u paleti boja koja je, iako prepoznatljivo armanijevska, djelovala svježe i prozračno. Nježni tonovi zelenog žada, puderasto ružičaste i kremaste nijanse miješali su se s dubokom, noćnom plavom i blistavim akcentima. Bio je to poznati svijet, ali okupan novim, mekšim svjetlom. Osobni pečat Silvane Armani bio je vidljiv od prvog trenutka. Reviju je otvorilo odijelo: savršeno krojene hlače širokih nogavica i strukirani sako. Bio je to njezin statement, budući da je uoči revije izjavila kako sama nikada ne nosi suknje. Ta gesta, zajedno s odlukom da u potpunosti izbaci šešire koje je njezin ujak obožavao, pokazala je tihu odlučnost. Njezina vizija, kako je sama rekla, jest "moda od žene, za žene" – visoka moda koja nije spektakl, već odjeća u kojoj se živi. U skladu s tim, kolekcija je svedena na pročišćenih 60 modela, umjesto uobičajenih stotinu, čime je postignuta iznimna fokusiranost.

Iako je Silvanin utjecaj bio očit u lakoći i fluidnosti, duh maestra Giorgia lebdio je nad svakim komadom. Njegov dizajnerski DNK bio je neizbrisivo upisan u svaku liniju, tkaninu i siluetu. Prepoznatljivo Armanijevo poigravanje s muškom modom za žene vratilo se s obnovljenom snagom, no ovaj put omekšano. Stroge cigareta hlače zamijenjene su hlačama visokog struka sa širokim nogavicama koje su se kretale s gracioznošću, uparene sa skulpturalnim, asimetričnim topovima.

Materijali su pričali priču o luksuzu koji se osjeća, a ne samo vidi. Prozirna svila, žakard s metalik odsjajem i bogato izvezeni til stvarali su slojeve koji su lebdjeli oko tijela. Iako je brend često hvaljen zbog suzdržanosti, ova kolekcija dopustila je dašak teatralnosti. Tisuće šljokica prelijevale su se preko večernjih haljina poput valova, dok su aplikacije s motivima orijentalnih lepeza i lampiona stvarale "tihi nemir" na površini tkanine.

Dirljiva posveta na kraju

Najemotivniji trenutak revije sačuvan je za sam kraj. Na pistu je izašla vjenčanica – kreacija visokog ovratnika i dugih rukava čija je čista, neprekinuta linija padala do poda, dok je površina diskretno svjetlucala od nježnog veza. Nije bilo korzeta ni otkrivene kože, samo preciznost, čistoća i stav. Ta haljina bila je više od pukog finala; bila je to posljednja skica koju je Giorgio Armani osobno dizajnirao za svoju Privé kolekciju, ali je nikada nije stigao predstaviti.