Do 7 eura: Najljepši detalji za dom iz Pepca, Sinsaya i TEDija koje vrijedi uloviti

Trgovine nude velik izbor vaza, jastuka, dekica, košara te dodataka za kuhinju i kupaonicu po iznimno povoljnim cijenama. Izdvojili smo favorite – komade koji ne koštaju više od 7 eura, a idealni su za brzo i jednostavno proljetno osvježenje doma

Kako se približavaju topliji dani, prirodno se javlja želja da osvježimo svoj životni prostor i unesemo više svjetline, boja i vedrine u interijer. Proljetno uređenje doma ne mora uključivati velike zahvate ni skupe komade namještaja – često su upravo mali detalji ti koji stvaraju najveću razliku. Trgovine poput Pepca, Sinsaya i TEDija posljednjih su sezona postale nezaobilazna adresa za sve koji žele brzo i povoljno osvježiti svoj dom.

Njihova ponuda dekoracija i kućnih dodataka iznenađuje raznolikošću i estetikom, a cijene su prilagođene svakom budžetu. Upravo zato idealne su za male, ali efektne promjene koje prostoru daju novi i svjež karakter. Vaze u nježnim tonovima, s proljetnim motivima, mogu potpuno promijeniti izgled police ili stolića, čak i bez cvijeća. Jastuci i lagane dekice u pastelnim bojama unose toplinu i mekoću u dnevni boravak ili spavaću sobu, dok sitni kuhinjski i kupaonski dodaci, poput dozatora za sapun, podložaka ili čaša za pribor, prostoru daju osjećaj urednosti i svježine.

Posebnu ulogu imaju poslužavnici, košare i kutije za pohranu koje spajaju funkcionalnost i estetiku. One pomažu u organizaciji prostora, ali istovremeno djeluju kao dekorativni element, osobito ako su izrađene od tekstila, plastike s uzorkom ili imitacije prirodnih materijala. Takvi komadi savršeni su za hodnik, kupaonicu ili police u dnevnom boravku, gdje diskretno skrivaju sitnice i stvaraju vizualni red.

Prednost ovih trgovina leži u tome što omogućuju sezonsko uređenje doma bez velikog financijskog opterećenja. Umjesto da se odlučuješ za jednu veliku promjenu, možeš kroz nekoliko pažljivo odabranih detalja postići potpuno novi ugođaj. Proljeće je idealno vrijeme za svjetlije boje, nježne uzorke i prozračne teksture koje prostoru daju osjećaj lakoće i optimizma. Na kraju, upravo su mali predmeti ti koji domu daju osobnost i toplinu.

U nastavku donosimo naše favorite iz ponude Pepca, Sinsaya i TEDija – dekorativne i praktične komade za uređenje doma koji ne koštaju više od 7 eura, a mogu učiniti veliku razliku u svakodnevnom prostoru.

Pepco, vaza - 4 €

Pepco - 7 €

Pepco - 4 €

Pepco - 4 €

Pepco - 7 €

Pepco - 5 €

Pepco - 7 €

Pepco, jastuci za stolice - 4 €

Pepco, tepih - 6 €

Pepco - 7 €

Sinsay - 5,99 €

Sinsay - 3,99 €

Sinsay - 2,99 €

Sinsay - 2,99 €

Sinsay, ocjeđivač za pribor za jelo - 4,49 €

Sinsay - 3,99 €

Sinsay - 6,99 €

Sinsay, svijećnjak - 2,99 €

Sinsay - 3,99 €

Tedi, podmetač - 3 €

Tedi - 5 €