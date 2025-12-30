403 Forbidden

Moda
POVRATAK TRENDA IZ 80-IH

Moćna silueta se vraća: Haljine s istaknutim ramenima opet postaju IN

Žena.hr
30. prosinca 2025.
Profimedia
Modna scena ponovno se okreće osamdesetima, desetljeću koje je slavilo snažnu siluetu i nepokolebljivo samopouzdanje. Haljine s naglašenim ramenima, nekad simbol power dressinga, vraćaju se u osvježenom i suvremenom izdanju

Haljine s naglašenim ramenima ponovno su u središtu modne pažnje, jasno signalizirajući povratak estetike osamdesetih godina. Desetljeće koje je slavilo snažnu siluetu, samopouzdanje i power dressing vraća se u suvremenom ruhu, prilagođeno današnjem senzibilitetu. Naglašena ramena više nisu tek nostalgičan detalj, već modni statement koji spaja ženstvenost i autoritet, dramatiku i eleganciju.

Povratak ovog trenda potvrđen je i na modnim pistama, gdje su dizajneri u novim kolekcijama za jesen i zimu 2025./2026. reinterpretirali kultni kroj na moderan i nosiv način. Strukturirana ramena pojavljuju se u različitim varijacijama – od suptilno definiranih linija do izrazito voluminoznih formi koje stvaraju snažan vizualni dojam. Haljine su često jednostavne u ostatku kroja, čime se dodatno naglašava gornji dio siluete, a cijeli look djeluje promišljeno i elegantno, bez pretjerivanja.

Profimedia

Profimedia

Ono što ovaj trend čini posebno aktualnim jest njegova prilagodljivost različitim prigodama. Haljine s naglašenim ramenima jednako dobro funkcioniraju kao večernji izbor za blagdanske zabave, ali i kao sofisticirana opcija za svečane evente. U kombinaciji sa sjajnim materijalima, dubokim izrezima ili minimalističkim detaljima, ovakvi modeli djeluju moderno i luksuzno, a pritom zadržavaju onu dozu drame po kojoj su osamdesete ostale zapamćene.

Ovaj su trend već prigrlile i brojne poznate dame. Emily Ratajkowski birala je elegantnu haljinu sa širokim ramenima u kombinaciji s crnim sandalama, Rosie Huntington-Whiteley nosila je bijelu sako-haljinu s naglašenim ramenima, a Hailey Bieber odlučila se za sjajnu varijantu koja dodatno ističe ovu siluetu. 

Profimedia

Haljine s naglašenim ramenima tako se vraćaju kao simbol suvremene ženstvenosti - idealan su komad za kreiranje odvažnih i samouvjerenih kombinacija. Inspirirane prošlošću, ali jasno usmjerene prema sadašnjosti, potvrđuju da se modni klasici uvijek iznova vraćaju, svaki put s novom pričom.

H&M - 39,99 €

H&M - 24,99 €

H&M - 59,99 €

Mango - 69,99 €

Mango - 55,99 €

& Other Stories - 79 €

Pull and Bear - 35,99 € 

Zara - 109 €

Zara - 49,95 €

Zara - 39,95 €

Modni TrendoviHaljineOsamdesete
