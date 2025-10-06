Mladi i zgodni: 4 mušketira na špici privukla sve poglede u ležernim kombinacijama

Njihov styling savršeno pokazuje da nije potrebno previše detalja za dobar dojam — dovoljno je nekoliko kvalitetnih, usklađenih komada i stav koji nosi cijelu kombinaciju

Na zagrebačkoj špici i ovog su se puta mogli vidjeti zanimljivi outfiti. Jesenski tonovi zavladali su gradom, a mnogi su pokazali svoje najbolje kombinacije.

Za oko su nam zapela četiri prijatelja koja su pokazala kako jednostavnost i dobro krojeni komadi mogu izgledati itekako moderno i usklađeno.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Svaki od njih nosio je klasične, ali različito interpretirane jesenske komade: crne i sive jakne, traperice, tenisice i sunčane naočale — osnovne elemente koji zajedno stvaraju bezvremenski smart casual izgled.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Crne puf jakne, kožna jakna i kaput dale su kombinacijama urbani ton, dok su traperice i tenisice unijele dozu ležernosti. Jednostavne majice i košulje ispod jakni zadržale su sklad između udobnosti i stila, bez pretjerivanja.

Pavao Bobinac/dosadni Fotograf

Njihov styling savršeno pokazuje da nije potrebno previše detalja za dobar dojam — dovoljno je nekoliko kvalitetnih, usklađenih komada i stav koji nosi cijelu kombinaciju.