Top 15 filmova koje jedva čekamo u 2026.: Superjunaci, drame i povratak legendi
Nakon uzbudljive filmske godine, 2026. najavljuje se kao spektakularna proslava sedme umjetnosti. Od blockbustera i nastavaka omiljenih franšiza do ambicioznih autorskih projekata, pred publikom je godina u kojoj će nostalgija i inovacija hodati ruku pod ruku.
Obožavatelji franšiza i superheroja imat će razloga za oduševljenje. Marvelov svemir ulazi u novu, ambicioznu fazu s filmom "Avengers: Doomsday", koji ponovno okuplja braću Russo, a šuška se i o povratku Roberta Downeyja Jr. DC svemir također dobiva važno pojačanje s filmom "Supergirl: Woman of Tomorrow", koji u naša kina stiže 26. lipnja. Milly Alcock tumači Karu Zor-El u mračnoj, sirovoj priči o osveti i traumama preživjelog Kriptona, koja produbljuje lik superjunakinje.
Ljubitelji glazbene legende očekuju biografski film "Michael", a Margot Robbie i Jacob Elordi donose novu adaptaciju romana "Orkanski visovi" koja u hrvatska kina stiže taman uoči Valentinova, 12. veljače.
Za najmlađe i sve ljubitelje Pixarovih klasika, 19. lipnja dolazi "Toy Story 5", u kojem Jessie mora udružiti staru družinu igračaka kako bi se suprotstavila naprednoj tehnologiji koja prijeti zaboravu.
Fanovi horora dočekuju nastavak kultnog serijala s 'Vrisak 7', a adrenalinski povratak nudi i "Jumanji 3". Ljubitelji znanstvene fantastike uživat će u "Project Hail Mary", čija je premijera na rasporedu u domaćim kino dvoranama 20. ožujka 2026., dok ćemo od 22. svibnja imati prilike uživati u budućem hitu "The Mandalorian & Grogu", epskoj avanturi iz 'Star Wars' svemira.
Autorski spektakli također donose impresivne vizualne i narativne avanture. Christopher Nolan predstavlja 'The Odyssey', čija nas premijera očekuje u 17. srpnja. Bit će to moderna adaptacija Homerove 'Odiseje' s Mattom Damonom, Zendayom i Robertom Pattinsonom. Denis Villeneuve zaokružuje svoju sagu filmom "Dune: Part Three".
Zaokružuje ga fantastična distopija s novim nastavkom popularne sage "Igre gladi: Svitanje nad žetvom" ('The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'), koja nas vodi 24 godine prije Katniss Everdeen i prati mladog Haymitcha Abernathyja u smrtonosnoj areni. Do ove ćemo se filmske poslastice morati još malo strpjeti, jer u domaća kina stiže 20. studenog 2026.
15 najiščekivanijih stranih filmova 2026.
Dune: Part Three
Avengers: Doomsday
Odiseja
The Mandalorian & Grogu
Project Hail Mary
Vrisak 7
The Bride!
Michael
Orkanski visovi
Supergirl: Woman of Tomorrow
Toy Story 5
Jumanji 3
28 Years Later: The Bone Temple
Vrag nosi Pradu 2
Igre gladi: Svitanje nad žetvom
Sve u svemu, filmska 2026. nudi nešto za svakoga – od nastavaka omiljenih franšiza, autorskih vizija najvećih redatelja današnjice, do domaćih povijesnih spektakala. Bilo da tražite adrenalinsku avanturu, emotivnu dramu ili vizualni spektakl, iduća godina obećava ispunjene kinodvorane i nezaboravna iskustva.