Top 15 filmova koje jedva čekamo u 2026.: Superjunaci, drame i povratak legendi

Od pješčanih dina Arrakisa do bespuća svemira, kino dvorane u 2026. ponovno postaju hramovi velikih priča. godina pred nama bit će obilježena povratkom starih favorita i blockbusterima koji će puniti kino dvorane

Nakon uzbudljive filmske godine, 2026. najavljuje se kao spektakularna proslava sedme umjetnosti. Od blockbustera i nastavaka omiljenih franšiza do ambicioznih autorskih projekata, pred publikom je godina u kojoj će nostalgija i inovacija hodati ruku pod ruku.

Obožavatelji franšiza i superheroja imat će razloga za oduševljenje. Marvelov svemir ulazi u novu, ambicioznu fazu s filmom "Avengers: Doomsday", koji ponovno okuplja braću Russo, a šuška se i o povratku Roberta Downeyja Jr. DC svemir također dobiva važno pojačanje s filmom "Supergirl: Woman of Tomorrow", koji u naša kina stiže 26. lipnja. Milly Alcock tumači Karu Zor-El u mračnoj, sirovoj priči o osveti i traumama preživjelog Kriptona, koja produbljuje lik superjunakinje.

Ljubitelji glazbene legende očekuju biografski film "Michael", a Margot Robbie i Jacob Elordi donose novu adaptaciju romana "Orkanski visovi" koja u hrvatska kina stiže taman uoči Valentinova, 12. veljače.

Za najmlađe i sve ljubitelje Pixarovih klasika, 19. lipnja dolazi "Toy Story 5", u kojem Jessie mora udružiti staru družinu igračaka kako bi se suprotstavila naprednoj tehnologiji koja prijeti zaboravu.

Fanovi horora dočekuju nastavak kultnog serijala s 'Vrisak 7', a adrenalinski povratak nudi i "Jumanji 3". Ljubitelji znanstvene fantastike uživat će u "Project Hail Mary", čija je premijera na rasporedu u domaćim kino dvoranama 20. ožujka 2026., dok ćemo od 22. svibnja imati prilike uživati u budućem hitu "The Mandalorian & Grogu", epskoj avanturi iz 'Star Wars' svemira.

Autorski spektakli također donose impresivne vizualne i narativne avanture. Christopher Nolan predstavlja 'The Odyssey', čija nas premijera očekuje u 17. srpnja. Bit će to moderna adaptacija Homerove 'Odiseje' s Mattom Damonom, Zendayom i Robertom Pattinsonom. Denis Villeneuve zaokružuje svoju sagu filmom "Dune: Part Three".

Zaokružuje ga fantastična distopija s novim nastavkom popularne sage "Igre gladi: Svitanje nad žetvom" ('The Hunger Games: Sunrise on the Reaping'), koja nas vodi 24 godine prije Katniss Everdeen i prati mladog Haymitcha Abernathyja u smrtonosnoj areni. Do ove ćemo se filmske poslastice morati još malo strpjeti, jer u domaća kina stiže 20. studenog 2026.

Sve u svemu, filmska 2026. nudi nešto za svakoga – od nastavaka omiljenih franšiza, autorskih vizija najvećih redatelja današnjice, do domaćih povijesnih spektakala. Bilo da tražite adrenalinsku avanturu, emotivnu dramu ili vizualni spektakl, iduća godina obećava ispunjene kinodvorane i nezaboravna iskustva.