Moda
LADY IN RED

Minica, volani i baršun: Sydney Sweeney u izazovnoj kombinaciji pokazala istrenirane noge

Žena.hr
2. prosinca 2025.
Minica, volani i baršun: Sydney Sweeney u izazovnoj kombinaciji pokazala istrenirane noge
Profimedia
Ova kombinacija je odličan primjer kako uskladiti jake boje i statement komade s jednostavnom, ali snažnom estetikom

Američka glumica Sydney Sweeney je još jednom dokazala da je majstorica u odabiru trendi, ali i sofisticiranih kombinacija. Nedavno se pojavila u efektnom crvenom outfitu, koji se sastojao od chic mini balon suknje te crop jakne s voluminoznim rukavima koja je na sredini imala srebrni gumb. 

Minica, volani i baršun: Sydney Sweeney u izazovnoj kombinaciji pokazala istrenirane noge
Profimedia

Posebnu pažnju, privukle su i baršunaste visoke crvene čizme. Suknja s pufastim donjim dijelom daje mladalački, energičan vibe, dok se statement čizmama dodaje moderna, skoro futuristička nota.

Minica, volani i baršun: Sydney Sweeney u izazovnoj kombinaciji pokazala istrenirane noge
Profimedia

Ovaj look je idealan za noćne izlaske, a dodatak u obliku male torbice i oversized naočala još više ističu stilu Sydney Sweeney koja uvijek zna kako privući pažnju, ali zadržati sofisticiranost. Crvena, boja strasti i snage, ne samo da ističe njezinu osobnost, već i pokazuje kako se trendovi mogu uklopiti u vlastiti stil, bez straha da će izgledati previše ili neukusno.

Ova kombinacija je odličan primjer kako uskladiti jake boje i statement komade s jednostavnom, ali snažnom estetikom.

