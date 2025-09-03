Moda
Massimo Dutti ima posebne cijene za top jesenske komade koje vrijedi uloviti

Žena.hr
3. rujna 2025.
Jesen je savršen trenutak za osvježavanje garderobe bezvremenskim komadima, a Massimo Dutti nudi idealnu priliku da pronađeš luksuzne klasike po povoljnijim cijenama

Početak jeseni donosi nove trendove i komade koji će obilježiti sezonu, kao i želju za osvježavanje garderobe, a popularni Inditexov brend Massimo Dutti je prava adresa za sve one koji traže profinjenost, bezvremensku eleganciju i dozu luksuza u svakodnevnom stilu. 

Pod njihovom kategorijom Posebne cijene trenutno se mogu pronaći sjajni jesenski klasici po sniženim cijenama pa ako si u potrazi za kvalitetnim komadima za novu sezonu, svakako zaviri u njihovu ponudu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Od pletiva do haljina i blejzera, od elegantnih klompi do chic balerinki – izbor je raznovrstan, a njihovi su komadi bezvremenski i s lakoćom će se uklopiti u svaki ormar. Massimo Dutti uvijek naglašava sofisticiran minimalizam, što znači da se svaki od ovih artikala lako prilagođava svakom stilu i prilici i kombinira za poslovne, svakodnevne ili večernje prilike.

Massimo Dutti posebne cijene donose priliku da se u jesen zakoračiš sa stilom, a pritom pametno investiraš u komade koje ćeš nositi godinama. Radi se o klasicima koji nikad ne izlaze iz mode, a snižene cijene čine ih još privlačnijima – idealno vrijeme da odabereš nekoliko ključnih komada koji će tvoje jesenske kombinacije podići na novu razinu. Naše favorite otkrij u nastavku.

Massimo Dutti, haljina - 69,95 €

Massimo Dutti, jakna - 99,95 €

Massimo Dutti, blejzer - 159 €

Massimo Dutti, pulover - 59,95 €

Massimo Dutti, košulja - 49,95 €

Massimo Dutti, klompe - 69,95 €

Massimo Dutti, haljina - 119 €

Massimo Dutti, jakna - 199 €

Massimo Dutti, hlače - 59,95 €

Massimo Dutti, pulover - 59,95 €

Massimo Dutti, košulja - 39,95 €

Massimo Dutti, kardigan - 69,95 €

Massimo Dutti, balerinke - 59,95 €

Massimo Dutti, hlače - 69,95 €

Massimo Dutti, kimono - 69,95 €
 

