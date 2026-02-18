Marijana Batinić slavi rođendan: Pogledajte njezina najpoznatija modna izdanja

RTL-ova voditeljica Marijana Batinić danas slavi 45. rođendan, a njezina karijera na televiziji traje već dugi niz godina. Poznata po svojoj karizmi i šarmu, Marijana je stekla veliki broj obožavatelja, a njezina pojava na ekranu nikada nije ostavila ravnodušnim gledatelje. Osim što je bila omiljena voditeljica mnogih popularnih TV emisija, njezin osebujan stil i profesionalizam učinili su je jednom od neprepoznatljivijih lica na televiziji. Marijana je, uz svoje voditeljske angažmane, poznata i po svom modnom stilu. Fantastično nosi haljine i glamurozne kombinacije, dok su joj dnevni lookovi uvijek jednostavni u kombinaciji sa statement komadima. Prisjetili smo se njezin najboljih izdanja i vjerujemo da će ih biti još više. Sretan rođendan, Marijana!