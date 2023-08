Mangooutlet ima finalnu rasprodaju, a ovo se isplati uloviti do 10 eura

Jesi li čula onu, to što kupujem na rasprodajama znači da sam uštedjela novac? Ok, znamo da to baš nije tako jednostavno i da zapravo trošimo novac, no volimo rasprodaje pogotovo onda kad smo u vremenskom periodu finalnih sniženja. I dok je po trgovinama već počela stizati jesenska kolekcija, online se još može pronaći pokoji dobar ulov. Tako smo pročešljale ponudu Mangooutleta koja traje do 28. kolovoza i doista smo našle stvari koje se isplati uloviti. Sve stvari su od 3 do 10 eura.

Provjeri što smo pronašle na ovom finalnom sniženju.

Plisirana suknja, 4,07 eura

Ova zanimljiva bijelo ružičasta suknja je komad koji ćemo sigurno nositi još nekoliko sezona.

Kratke traper hlače, 3,91 eura

Kratke traper hlače nikad ne izlaze iz mode. Ove za manje od 4 eura nam se čine kaoodličan ulov

Kratki kombinezon, 3,91 eura

Kratki kombinezon bolje fuksije sada je manje od 4 eura.

Kratki top, 3,37 eura

Kratki pamučni topić u crvenoj boji sigurno je komad koji ćeš moći još godinama nositi.

Kratka plisirana suknja, 4,07 eura

Kratka plisirana suknja s printom istaknut će obline, ali i odlično izgledati na preplanuli ten.

Bluza u boji limete, 3,37 eura

Jednostavna bluza s lepršavim rukavima klasičan je model koji možeš kombinirati s hlačama, ali i suknjama.

Prugasti top, 3,94 eura

Jednostavan, no efektan žuto bijeli topić također je komad koji se može kombinirati na različite načine, pa čak i ispod sakoa za hladnije dane.

Pamučna maijca kratkih rukava, 3,22 eura

Jednostavna majica s detaljem odličan je izbor. A sadašnja cijena manja od 4 eura joj je definitivan plus.

Bijele traperice, 9,94 eura

Ako su ti dosadile standardne traperice, možda je vrijeme da u svoju kolekciju dodaš i jedne bijele. Ove za 9,94 eura nam se čine kao dobar ulov.