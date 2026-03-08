Jedan komad, bezbroj outfita: Majice kratkih rukava su must-have i ove sezone

Jednostavne, praktične i uvijek moderne, majice kratkih rukava nezaobilazan su komad u svakoj garderobi. Ove sezone dolaze u raznolikim izdanjima, od klasičnih neutralnih modela do onih s printom, natpisima i zanimljivim detaljima, a upravo zahvaljujući svojoj svestranosti lako se uklapaju u svaki stil i svaku kombinaciju

Majice kratkih rukava već desetljećima imaju status jednog od najvažnijih komada u garderobi, no svake sezone iznova potvrđuju koliko su nezamjenjive u svakodnevnim kombinacijama. Njihova snaga leži u jednostavnosti i prilagodljivosti – mogu biti diskretna baza outfita ili glavni modni naglasak, ovisno o tome kako ih stiliziraš. Ove sezone dolaze u posebno raznolikim izdanjima, pa se bez problema uklapaju u svaki stil, od klasičnog do razigranog i trendi.

Majica kratkih rukava savršeno funkcionira kao temelj slojevitih kombinacija. Nosimo je ispod sakoa za ležernu poslovnu eleganciju, ispod pletiva za opuštene dnevne varijante te ispod balonera u prijelaznim danima kada želimo izgledati chic, ali se osjećati ugodno. U kombinaciji s trapericama postaje bezvremenski klasik, dok uz suknje ili elegantne hlače poprima profinjeniji karakter. Upravo ta sposobnost prilagodbe čini je komadom kojem se uvijek vraćamo, bez obzira na aktualne trendove.

Trendovi ove sezone nude širok raspon modela. S jedne strane tu su klasične majice u neutralnim nijansama poput bijele, bež i sive, koje su idealne za minimalističke kombinacije i lako se uklapaju u svaku garderobu. S druge strane, sve su popularnije majice s detaljima, printovima i natpisima koje outfitu daju osobnost i dozu razigranosti. Takvi modeli sjajno izgledaju uz jednostavne hlače ili traperice jer preuzimaju glavnu ulogu u stylingu, dok se modnim dodacima mogu dodatno naglasiti, ovisno o prigodi.

Modni dodaci imaju ključnu ulogu u tome kako će majica kratkih rukava izgledati u konačnoj kombinaciji. Statement marama, zanimljiva torba ili upečatljive sunčane naočale mogu i najjednostavniju majicu pretvoriti u chic komad vrijedan pažnje. Isto vrijedi i za izbor obuće – tenisice daju sportsko-opušteni dojam, dok balerinke ili sandale s tankim remenčićima podižu cijeli outfit na elegantniju razinu. Na taj način jedna te ista majica može funkcionirati u potpuno različitim stilskim pričama.

Majice kratkih rukava ostaju baza svake kombinacije i nezaobilazan dio sezonske garderobe. Njihova svestranost, udobnost i trendovska raznolikost čine ih savršenim saveznikom za svakodnevno odijevanje, bilo da preferiraš klasičan, romantičan ili urbani stil. U proljetnim kolekcijama možeš pronaći modele za svaku priliku i raspoloženje, a mi donosimo favorite iz aktualne high street ponude.

