Biljana Borzan otvoreno: 'Politika uopće nije ravnopravna za žene, ali ne dam se'

Povodom Dana žena razgovarali smo s europarlamentarkom Biljanom Borzan o izazovima s kojima se žene i dalje suočavaju u politici te što je svakodnevno motivira u borbi za prava žena

Povodom Međunarodnog dana žena razgovarali smo s jednom od naših najuspješnijih političarki, hrvatskom zastupnicom u Europskom parlamentu i liječnicom, Biljanom Borzan, koja se godinama zalaže za ravnopravnost spolova i jačanje položaja žena u društvu. U svom političkom radu posebno ističe važnost konkretnih mjera koje ženama omogućuju veću ekonomsku neovisnost, bolju zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja te veću zastupljenost u donošenju odluka.

U razgovoru za Žena.hr je progovorila o najvećim preprekama s kojima se žene i dalje suočavaju u Hrvatskoj i Europi, o ulozi obrazovanja i medija u oblikovanju društvenih stavova, a jasno je dala do znanja i što misli o čestom novinarskom pitanju koje dobivaju gotvo isključivo žene - kako balansiraju između karijere i obiteljskog života.

Otkrila nam je i kako se nosi sa stresom, koliko joj medicinska struka pomaže u donošenju odluka te zašto u slobodno vrijeme voli šivati vlastitu odjeću.

Što Vas osobno motivira u borbi za ženska prava?

Dugogodišnji rad s nevladinim organizacijama i razgovori sa ženama širom regije jasno mi pokazuju da postoje brojne žene koje žive u neravnopravnosti, izložene nasilju ili podcijenjene u odlučivanju. To me motivira da svaki dan, u svakom dokumentu koji pripremam, i u svakoj raspravi u Europskom parlamentu, dam svoj maksimum kako bismo unaprijedili prava i položaj žena - ne samo na papiru, nego u stvarnom životu.

Koje su najveće prepreke s kojima se žene danas suočavaju, u Hrvatskoj i Europi?

I dalje svjedočimo situacijama gdje žene na tržištu rada ostaju potplaćene, premalo zastupljene u upravljačkim strukturama i najčešće preuzimaju nesrazmjeran teret skrbi o obitelji. Najveća prepreka je, nažalost, i dalje duboko ukorijenjeno tradicionalno poimanje rodnih uloga koje žene ograničava u profesionalnom i privatnom životu. U mnogim dijelovima Europe, ali i kod nas, bilo bi potrebno dodatno jačati sustave potpore, zaštitu od rodno uvjetovanog nasilja i sustavnu podršku ženama kako bi se ti obrasci prevladali.

Koje konkretne promjene ili inicijative smatrate ključnima za osnaživanje ženskog liderstva i postizanje pune ravnopravnosti?

Ravnopravnost zahtijeva konkretne mjere: veću gospodarsku neovisnost žena kroz poticaje i programe za poduzetništvo, aktivnu promociju ženskog liderstva u politici i poslovanju, te jasne strategije protiv rodno uvjetovanog nasilja, uključujući više sigurnih kuća i kvalitetnu pravosudnu zaštitu. U Europskom parlamentu se jasno zalažem da se prava žena stavljaju u središte svih naših politika i da se u zakonodavnim prijedlozima ne radi samo o deklarativnoj ravnopravnosti, nego stvarnim mogućnostima i pravima koja žene mogu ostvariti u praksi.

Kako vidite ulogu obrazovanja i medija u oblikovanju društvenih stavova o pravima žena?

Obrazovanje i mediji imaju presudnu ulogu u oblikovanju društvenih vrijednosti. Obrazovni sustav mora promicati temeljna načela jednakosti i poštovanja od najranijih dana, kako bi se mlade generacije odgajale u duhu ravnopravnosti, bez stereotipa i predrasuda. Isto tako, mediji moraju odgovorno izvještavati, ne senzacionalizirati rodno uvjetovano nasilje, te istaknuti pozitivne primjere ženskog liderstva i uspjeha. Samo tako možemo mijenjati društvene stavove iz temelja i osigurati da ravnopravnost ne ostane teorija, nego postane stvarnost u životima žena širom Europe.

Kao majka dvojice sinova, kako uspijevate uskladiti zahtjevnu karijeru u Europskom parlamentu s obiteljskim životom?

Žao mi je što ovo pitanje ne dobiva niti jedan muški kolega. Žena je ta koja usklađuje, a muškarac je posvećen poslu i nitko ni ne pita ima li uopće djece. Pa evo, mogu reći da su djeca odrasla u pristojne i poštene ljude, to valjda govori sve.

Koje lekcije iz majčinstva primjenjujete u političkom i svakodnevnom životu?

Iskreno, rekla bih da sam potpuno različita osoba kao mama i kao političarka. Kroz školovanje i kasnije u poslu sam uvijek imala šterberski pristup, uvijek organizirana, stroga prema sebi, a kao mama sam vrlo popustljiva, slaba na sinove. Srećom, oni to ne zlorabe. Kako sam dosta odsutna od kuće, ne volim čim dođem kući s vrata uvoditi red i prigovarati.

Koliko Vam iskustvo liječnice, specijalistice medicine rada i sporta, pomaže u donošenju odluka te u upravljanju stresom?

Izraz “upravljanje stresom” mi zvuči kao pojam iz bajke, nešto što ne postoji u stvarnom životu. Nastojim se odmarati kad god mogu, čitati, šetati, biti s obitelji i pritom ne misliti na posao. I nadati se da je to sve skupa dovoljno kako bih poništila negativan utjecaj stresa.

Koliko je politika doista ravnopravno okruženje za žene? Smatrate li da imate jednake mogućnosti kao Vaši muški kolege i je li Vam činjenica da ste žena ikada otežala karijerni put? Također, kakva je situacija u medicini - jeste li se tijekom svoje liječničke karijere susreli s rodnom neravnopravnošću?

Politika uopće nije ravnopravno okruženje, ali ne dam se. Kriteriji su različiti, ženama se malo toga oprašta što se za muškarce ni ne primjećuje, ali ja onda nastojim biti još bolja. U medicini je bolja situacija jer u krajnjoj liniji, medicina je sve više žensko zanimanje. Kad sam bila studentica, bilo je nekih iritantnih komentara od starih kirurga u smislu da to nije posao za ženu, ali danas je sve više kolegica kirurga koje dokazuju koliko su ti stari kirurzi bili ograničeni u razmišljanju.

Kako brinete o svom fizičkom i mentalnom zdravlju uz naporan raspored i česta putovanja? Imate li omiljene rutine vježbanja ili tehnike opuštanja?

Vježbam redovito, radim treninge snage, skakućem na rebounderu radi prevencije osteoporoze, dosta hodam, vozim bicikl. Ne primjenjujem nikakve posebne tehnike opuštanja, osim omiljenog čitanja uz šalicu čaja, a u zadnje vrijeme me opušta mijesiti koješta, od kiflica do pogačica.

Poznato je da sami šijete odjeću. Predstavlja li to za Vas prvenstveno kreativan hobi ili i osobnu poruku protiv “brze mode”?

I jedno i drugo. Uživam nešto napraviti svojim rukama, a odjeću nosim dugi niz godina. Podatak da mladi danas nose odjevni predmet u prosjeku sedam puta prije nego ga bace me šokirao i natjerao na akciju.

Kako biste opisali svoj modni stil i na koji način on odražava Vašu osobnost i profesionalni identitet?

Nastojim se odijevati skladno, uredno, pomalo prateći trendove, ali zapravo prilično bezvremenski. Što se dizajna tiče, haljinu koju sam nosila na svojoj maturalnoj zabavi bih bez razmišljanja mogla obući i danas, no zahtijevala bi intervenciju u struku.

Koje strategije koristite kako biste ostali organizirani i produktivni dok istodobno vodite karijeru i obiteljski život?

Nemam praznog hoda, oduvijek sam bila iznimno marljiva osoba. Uvjerena sam da je marljivost apsolutno najvažnija osobina ako želiš rezultate, kako na poslu, tako i u obitelji.

Koje savjete biste dali mladim ženama koje žele uspješno uskladiti karijeru, majčinstvo i vlastite interese, a pritom očuvati energiju i zdravlje?

Ne dajte se uvjeriti da nešto ne možete. Ženama je sigurno teže, ali je uspjeh time slađi.

Kada pogledate godinu unatrag, koji su Vam osobni i profesionalni uspjesi donijeli najviše zadovoljstva i motivacije za daljnji rad?

Bilo je dosta toga na što sam ponosna, vjerojatno najveću radost mi je donio rad na ukidanju plasmana robe lošije kvalitete na našem tržištu u odnosu na zapadno tržište. Snažno motivirajući je broj preferencijalnih glasova koje sam dobivala na izborima, kao i podrška koju gotovo svakodnevno dobivam na ulici od naših građana.