Loaferice su opet hit: Bezvremenski model koji dominira proljetnom garderobom

Ovaj udoban i elegantan model obuće svake sezone potvrđuje svoju svestranost, savršeno se uklapajući u poslovne i ležerne kombinacije. Novi modeli već su stigli u high street ponudu i jasno najavljuju da će upravo loaferice dominirati proljetnom garderobom, u neutralnim tonovima, minimalističkom dizajnu i s naglaskom na brušenu kožu

Loaferice su jedan od onih modnih komada koji se svake sezone iznova potvrđuju kao sigurna investicija. Kada proljeće donese lakše materijale, svjetlije boje i slojevite kombinacije, upravo se ovaj bezvremenski model obuće vraća u središte pažnje. Klasične, udobne i iznimno prilagodljive, loaferice već desetljećima zauzimaju posebno mjesto u garderobi ljubiteljica elegancije s dozom ležernosti.

Njihova najveća prednost leži u univerzalnosti. Jednako dobro funkcioniraju u poslovnim kombinacijama kao i u opuštenijim dnevnim outfitima, a zahvaljujući čistim linijama i nenametljivom dizajnu lako se uklapaju u različite modne stilove. Ovog proljeća high street ponuda jasno pokazuje da se loaferice vraćaju u punom sjaju, s naglaskom na modele koji spajaju klasičnu formu i suvremeni minimalizam. Posebno se ističu penny loaferice, minimalističke siluete bez suvišnih detalja te modeli od brušene kože koji unose dozu mekoće i luksuza u svakodnevne kombinacije.

Paleta boja ostaje vjerna neutralnim tonovima koji garantiraju dugotrajnost i lako kombiniranje. Smeđa, tan nijanse, klasična crna i bež dominiraju kolekcijama, naglašavajući prirodnu estetiku i sofisticiran izgled. Takvi modeli savršeno prate proljetnu garderobu u kojoj prevladavaju lagani kaputi, traper, lanene hlače i midi suknje. Brušena koža posebno se izdvaja kao trend koji daje toplinu i teksturu čak i najjednostavnijim outfitima.

Kada je riječ o stiliziranju, loaferice nude bezbroj mogućnosti. U kombinaciji s ravnim hlačama i bijelom košuljom stvaraju profinjen poslovni look, dok uz traperice i jednostavni pulover djeluju nenametljivo chic. Midi suknje i lepršave haljine dobivaju urbani kontrast kada se spoje s ovim klasičnim modelom obuće, a proljetni blejzeri i lagani baloneri dodatno naglašavaju njihovu elegantnu stranu. Upravo ta sposobnost da se lako prilagode različitim prilikama čini loaferice jednim od ključnih komada sezone.

Novi modeli već su stigli u high street ponudu i jasno najavljuju da će loaferice dominirati proljetnom garderobom. Njihov povratak potvrđuje potrebu za udobnom, ali stilskom obućom koja ne podliježe prolaznim trendovima. Bez obzira biraš li klasične crne, tople smeđe ili suptilne bež varijante, loaferice su siguran izbor koji će trajati godinama.

U nastavku donosimo favorite iz novih kolekcija koji savršeno spajaju aktualne trendove i bezvremenski dizajn, idealne za proljetne dane pred nama.

Arket - 199 €

Arket - 199 €

Arket - 199 €

COS - 99 €

COS - 149 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 99,95 €

& Other Stories - 129 €

& Other Stories - 129 €

& Other Stories - 129 €

Zara - 29,95 €

Zara - 35,95 €

Zara - 59,95 €

Zara - 39,95 €