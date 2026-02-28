Zgodne Zagrepčanke i prvi proljetni outfiti: Špica kakvu smo jedva dočekali

Zadnji dan veljače u Zagrebu protekao je u znaku sunca i prvih pravih naznaka proljeća. Topla, blistava subota izmamila je Zagrepčane na omiljenu šetnicu između Trga bana Josipa Jelačića i Cvjetnog trga, gdje je špica ponovno pokazala zašto je modna pista na otvorenom. Lagani baloneri, lepršave haljine, sunčane naočale i nezaobilazne tenisice obilježili su prve proljetne kombinacije. Posebnu pažnju, kao i uvijek, plijenile su dotjerane Zagrepčanke koje su s lakoćom spojile eleganciju i trendove – od klasičnih krojeva do odvažnih modnih detalja. Terase kafića bile su ispunjene smijehom i kavom na suncu, a centar grada disao je nekim novim, vedrijim ritmom. Ako je suditi po posljednjem danu veljače, proljeće je u Zagreb stiglo u velikom stilu.

Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.