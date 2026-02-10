Lepršava suknja, rock majica i cool detalj: Dama sa špice privukla pažnju chic outfitom

Subotnja špica je opet bila inspirativna modna scena, a jedna je kombinacija mnogima posebno zapela za oko. Dokazala je da se odvažni komadi mogu nositi s lakoćom i stilom. Rock u ženstvenom izdanju? Ova Zagrebačka zna recept

Zagrebačka špica dobila je svoju modnu heroinu - i to u majici legendarnog Pink Floyda. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf, a kombinacija je odmah privukla poglede. No ovo nije bila tek još jedna “band” majica u prolazu, već promišljeno stilizirana kombinacija koja spaja rock estetiku i romantičnu eleganciju.

Shine on you crazy diamond

Crna Pink Floyd majica s kultnim prismom i duginim spektrom boja bila je središnji komad outfita. Umjesto klasične, očekivane traper kombinacije, dama ju je uparila s dugom, lepršavom plisiranom suknjom u svijetloj nijansi, čime je postigla savršen kontrast - buntovno i nježno u jednom outfitu. Preko svega je nosila efektan, tamni krzneni kaput bogate teksture koji je cijeloj kombinaciji dao dozu glamura i topline.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ženstveni detalji kao moćan kontrast

Detalji su priča za sebe.Torbica brenda Jacquemus Le Bambino Long u upečatljivoj ružičastoj boji s efektom krokodilske kože unijela je razigranost i svježinu, diskretno “uhvativši” boje s majice. Bež antilop čizme s potpeticom dodatno su naglasile ženstvenu siluetu i produžile liniju figure. Okrugle sunčane naočale zaokružile su styling u duhu retro rock ikona, samouvjereno, ali nenametljivo.

Uz nju je šetala prijateljica u nešto tamnijoj, urbanijoj kombinaciji. Kožna jakna, crne kožne hlače i visoke potpetice dale su njezinu izdanju odvažan, city-chic prizvuk. Zajedno su djelovale kao savršeni modni duo - jedna romantična rock dama, druga urbana buntovnica.