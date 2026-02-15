Lekcija iz stila sa zagrebačke špice: Klasičan outfit zablistao uz ove detalje

Street style sa zagrebačke špice još jednom potvrđuje da prava elegancija ne traži nametljivost, već pažljivo birane detalje i dobru mjeru

Dama sa zagrebačke špice zrači sigurnošću i profinjenim stilom, dok elegantno korača gradskim pločnikom. Njezin styling na najbolji način potvrđuje da klasika, kada je nošena s osjećajem za detalje, nikada ne djeluje dosadno.

Temelj kombinacije čine ravne traperice i klasična bijela košulja, bezvremenski modni oslonac koji uvijek ostavlja dojam urednosti i lakoće. Preko njih prvo nosi dulji sako s uzorkom, a zatim je preko prebacila dugi kaput u toplim, neutralnim tonovima. Ova kombinacija stvorila je nježnu modnu igru zbog kombinacije boja i tekstura. Prsluk s vezicama dodatno naglašava struk i daje outfitu profinjenu, gotovo romantičnu notu.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Modni dodaci za pravu modnu igru

Posebnu pažnju privlače pažljivo odabrani modni dodaci. Šešir širokog oboda i sunčane naočale daju kombinaciji dozu šarma i nenametljive dramatike, dok torbica i salonke u skladnim bež nijansama savršeno zaokružuju cijeli look. Cvijet-broš na kaputu ističe se kao detalj koji kombinaciji daje osobnost i diskretan vintage prizvuk.

Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovakav styling pokazuje kako se klasični komadi, uz malo modnog instinkta i osjećaja za ravnotežu, mogu pretvoriti u sofisticiranu gradsku kombinaciju. Street style sa zagrebačke špice, koji je i ove subote ekskluzivno snimio Dosadni Fotograf za Žena.hr, još jednom potvrđuje da prava elegancija ne traži nametljivost, već pažljivo birane detalje i dobru mjeru.