403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
ELEGANCIJA I STAV

Lekcija iz stila sa zagrebačke špice: Klasičan outfit zablistao uz ove detalje

Žena.hr
15. veljače 2026.
Lekcija iz stila sa zagrebačke špice: Klasičan outfit zablistao uz ove detalje
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Street style sa zagrebačke špice još jednom potvrđuje da prava elegancija ne traži nametljivost, već pažljivo birane detalje i dobru mjeru

Dama sa zagrebačke špice zrači sigurnošću i profinjenim stilom, dok elegantno korača gradskim pločnikom. Njezin styling na najbolji način potvrđuje da klasika, kada je nošena s osjećajem za detalje, nikada ne djeluje dosadno.

Temelj kombinacije čine ravne traperice i klasična bijela košulja, bezvremenski modni oslonac koji uvijek ostavlja dojam urednosti i lakoće. Preko njih prvo nosi dulji sako s uzorkom, a zatim je preko prebacila dugi kaput u toplim, neutralnim tonovima. Ova kombinacija stvorila je nježnu modnu igru zbog kombinacije boja i tekstura. Prsluk s vezicama dodatno naglašava struk i daje outfitu profinjenu, gotovo romantičnu notu.

Lekcija iz stila sa zagrebačke špice: Klasičan outfit zablistao uz ove detalje
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Modni dodaci za pravu modnu igru

Posebnu pažnju privlače pažljivo odabrani modni dodaci. Šešir širokog oboda i sunčane naočale daju kombinaciji dozu šarma i nenametljive dramatike, dok torbica i salonke u skladnim bež nijansama savršeno zaokružuju cijeli look. Cvijet-broš na kaputu ističe se kao detalj koji kombinaciji daje osobnost i diskretan vintage prizvuk.

Lekcija iz stila sa zagrebačke špice: Klasičan outfit zablistao uz ove detalje
Dosadni Fotograf/Ekskluzivno za Žena.hr

Ovakav styling pokazuje kako se klasični komadi, uz malo modnog instinkta i osjećaja za ravnotežu, mogu pretvoriti u sofisticiranu gradsku kombinaciju. Street style sa zagrebačke špice, koji je i ove subote ekskluzivno snimio Dosadni Fotograf za Žena.hr, još jednom potvrđuje da prava elegancija ne traži nametljivost, već pažljivo birane detalje i dobru mjeru.

Pročitajte još o:
Zagrebačka špicaModa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ELEGANCIJA I STAV
Lekcija iz stila sa zagrebačke špice: Klasičan outfit zablistao uz ove detalje