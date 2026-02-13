Lavanda koja oduzima dah: Kate Hudson zasjala na glamuroznoj večeri

Kate Hudson potvrdila je svoj status modne ikone odabravši za posebnu prigodu elegantnu večernju haljinu u nježnoj boji

U srcu Los Angelesa, u povijesnoj dvorani Ebell, održana je 28. dodjela nagrada Ceha kostimografa (CDGA), večer koja slavi umjetnike čija kreativnost i vizija odijevaju priče na filmu i televiziji. U glamuroznoj atmosferi koja je okupila najveća imena industrije, posebnu je pozornost privukla glumica Kate Hudson, ne samo zbog elegantne pojave u večernjoj haljini boje lavande, već i zbog prestižnog priznanja koje joj je uručeno.

Ceremonija, koju je vodila glumica Courtney Hope, bila je posvećena odavanju počasti više od tisuću i dvjesto članova ceha, čiji rad često ostaje iza kulisa, ali je ključan za stvaranje uvjerljivih likova i svjetova. Dok su se nizale nagrade, večer su obilježili i emotivni trenuci posvećeni ikonama čiji je utjecaj na modu i film neizmjeran.

Profimedia

Elegancija u boji lavande

Kate Hudson potvrdila je svoj status modne ikone odabravši za ovu prigodu elegantnu večernju haljinu bez naramenica u nježnoj boji lavande. Kreacija profinjenog kroja savršeno je pratila njezinu siluetu, a decentni svjetlucavi detalji na tkanini davali su joj dozu holivudskog glamura. Cjelokupan izgled zaokružila je minimalističkim dijamantnim nakitom i elegantnom, opuštenom punđom, dok je make-up naglašavao njezinu prirodnu ljepotu. Njezin je odabir bio savršena posveta večeri koja slavi umjetnost odijevanja, pokazujući kako moda i stil mogu ispričati priču i prije nego što se izgovori ijedna riječ.

Priznanja za filmsku i televizijsku čaroliju

Prije uručenja počasnih priznanja, Ceh je nagradio izvrsnost u kostimografiji za proteklu godinu. U glavnim filmskim i televizijskim kategorijama slavili su se najistaknutiji radovi, a statue poznate pod nazivom "Adrian" otišle su u ruke kostimografa koji stoje iza vizualno upečatljivih ostvarenja poput filmova "Frankenstein" i "Wicked: For Good", kao i hvaljenih serija "The Studio" i "Andor". Time je još jednom potvrđena širina i talent unutar ceha.

Profimedia

Nagrada Spotlight za ikonu stila

Vrhunac večeri za mnoge je bio trenutak kada je Kate Hudson uručena počasna nagrada Spotlight. Ovo priznanje dodjeljuje se glumcima čija karijera i talent utjelovljuju trajnu predanost izvrsnosti te pokazuju posebno razumijevanje i poštovanje prema ulozi i važnosti kostimografije. Hudson, koja je odrasla u Hollywoodu kao kći glumice Goldie Hawn, svojim je emotivnim govorom otkrila koliko je duboko kostimografija utjecala na njezin život od najranijih dana.

"Moja najranija sjećanja vezana su za sjedenje na podu studija u Hollywoodu, okružena najrazličitijim tkaninama, dok su iznad mene stajali divovi: moja izvanredna majka i fenomenalni, ikonski Bob Mackie, koji je dizajnirao za nju, kako u životu tako i na filmu", prisjetila se Hudson. "Promatrati tu razinu umjetnosti kao dijete, to je bila čista magija."

U svom govoru, glumica je s humorom dodala kako se nada da će imati priliku raditi sa svima u dvorani, obećavši: "Stvarno sam zabavna za suradnju, dobra sam u kolaboraciji i uvijek prihvaćam savjet. Uvijek možete reći 'ne', ali ja se i dalje ne prestajem diviti onome što radite."

Profimedia

Priznanja velikanima industrije

Osim Kate Hudson, Ceh je odao počast i drugim velikanima. Vizionarski redatelj James Cameron primio je nagradu za istaknutog suradnika (Distinguished Collaborator Award) iz ruku svoje dugogodišnje suradnice, Oscarom nagrađene kostimografkinje Deborah L. Scott. Cameron se prisjetio njihove suradnje na "Titanicu", istaknuvši nevjerojatan zadatak odijevanja 2200 statista u kostime koji su se morali iznova močiti i sušiti. Svoj je govor zaključio snažnom porukom o važnosti ljudske kreativnosti u doba umjetne inteligencije, duhovito dobacivši: "AI ne zna šivati."

Nagradu za životno djelo primila je proslavljena kostimografkinja Michelle Cole, dok je talentiranoj Teyani Taylor uručena nagrada Vanguard Spotlight za pomicanje granica i postavljanje novih standarda u vizualnom izražavanju. "Prije nego što lik uopće progovori, ono što nosi već vam govori tko je, koja je njegova snaga, ranjivost i putovanje", izjavila je Taylor, sažimajući bit umjetnosti koja je te večeri slavljena.