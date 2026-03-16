Povratak domaćim okusima: 5 ukusnih jela s heljdom koja morate probati

Donosimo pet ideja za ukusna jela s heljdom koja će vas podsjetiti koliko ova pomalo zaboravljena namirnica može biti ukusna i praktična u svakodnevnoj kuhinji

U svijetu u kojem se neprestano traže nove superhrane, ponekad zaboravljamo da su najbolji odgovori skriveni u tradiciji. Jedna od takvih namirnica, koja doživljava veliki povratak na naše tanjure, jest heljda. Iako je tehnički sjemenka, a ne žitarica, ova skromna, ali moćna biljka stoljećima je bila temelj prehrane naših predaka, osobito u ruralnim i brdskim krajevima poput Međimurja i Zagorja, gdje je uspijevala na siromašnom tlu na kojem pšenica nije mogla rasti.

Danas, kada cijenimo autentičnost i nutritivnu vrijednost, heljda se vraća kao zvijezda moderne kuhinje, nudeći bogat orašast okus i impresivna zdravstvena svojstva.

Zašto je heljda ponovno u središtu pozornosti?

Popularnost heljde nije samo hir. Riječ je o namirnici iznimno bogatoj hranjivim tvarima. Jedna od njezinih najvećih prednosti jest to što prirodno ne sadrži gluten, što je čini idealnim izborom za osobe s celijakijom ili intolerancijom na gluten. No, njezine blagodati tu ne staju. Heljda je izvrstan izvor visokokvalitetnih biljnih proteina koji sadrže sve esencijalne aminokiseline, uključujući lizin, koji često nedostaje u drugim žitaricama.

Osim toga, bogata je dijetalnim vlaknima koja potiču probavu i osiguravaju dugotrajan osjećaj sitosti. Obiluje mineralima poput magnezija, željeza i cinka, ključnima za energiju i imunitet. Posebno se ističe po sadržaju rutina, snažnog antioksidansa koji jača stijenke krvnih žila i pomaže u regulaciji krvnog tlaka. Zbog niskog do srednjeg glikemijskog indeksa, odlična je i za održavanje stabilne razine šećera u krvi, što je čini saveznikom u borbi protiv modernih bolesti.

Svestranost u kuhinji

Od slanih do slatkih jela, heljda nudi nevjerojatnu svestranost. Cijelo, oljušteno zrno, poznato kao hajdinska kaša, može se koristiti kao prilog umjesto riže ili krumpira, kao baza za bogate salate, dodatak varivima ili kao topla kaša za doručak. S druge strane, heljdino brašno tamne boje i karakterističnog okusa savršeno je za pripremu kruha, tjestenine, palačinki i tradicionalnih slastica poput štrukli ili zlevanke. Za najbolji okus i teksturu, pravilna priprema heljde ključna je, a najčešće uključuje ispiranje zrna prije kuhanja kako bi se uklonila eventualna gorčina.

Pet ideja za jela s heljdom

Ako ste spremni uvrstiti ovu namirnicu u svoju prehranu, donosimo pet recepata koji spajaju tradiciju i moderan pristup kuhanju.

Tradicionalna heljdina kaša s gljivama (Heljdoto)

Ovo jelo je rustikalna i zasitna inačica rižota, idealna za jesenske i zimske dane.

Sastojci:

200 g heljdine kaše

300 g svježih gljiva (šampinjoni, vrganji)

jedna glavica luka

dva češnja češnjaka

500 ml povrtnog temeljca

maslinovo ulje, sol, papar, svježi peršin

kockica maslaca (po želji)

Priprema:

Heljdu dobro isperite pod mlazom vode i ocijedite.

Na maslinovom ulju pirjajte sitno sjeckani luk. Kad omekša, dodajte nasjeckani češnjak i narezane gljive.

Nakon što gljive puste tekućinu i lagano porumene, dodajte heljdu i kratko je popržite.

Postupno dolijevajte vrući temeljac, miješajući povremeno, dok heljda ne upije svu tekućinu i omekša, otprilike 15 do 20 minuta.

Na kraju umiješajte maslac za kremoznost, začinite solju, paprom i svježim peršinom.

Heljdini štrukli sa sirom

Klasik sjeverne Hrvatske u zdravijoj varijanti s heljdinim brašnom koje daje poseban, bogatiji okus.

Sastojci za tijesto:

250 g heljdinog brašna

250 g glatkog pšeničnog brašna

prstohvat soli

jedna žlica ulja

oko 3 dl mlake vode

Sastojci za nadjev:

500 g svježeg kravljeg sira

jedno jaje

1 dl kiselog vrhnja

sol

Priprema:

Pomiješajte obje vrste brašna, dodajte sol, ulje i postupno vodu te zamijesite glatko tijesto. Ostavite ga pokriveno da odmara pola sata.

Za nadjev dobro izmiješajte sir, jaje, vrhnje i sol.

Tijesto tanko razvaljajte na pobrašnjenom stolnjaku, premažite nadjevom i zarolajte. Rubom tanjura režite štrukle.

Štrukle možete kuhati u slanoj vodi desetak minuta ili ih složiti u namašćenu posudu za pečenje, preliti vrhnjem i peći na 200°C oko 30 minuta.

Međimurska heljdina zlevanka

Jednostavan i brz kolač koji spaja okuse heljde, sira i vrhnja, savršen za doručak ili desert.

Sastojci:

200 g heljdinog brašna

150 g pšeničnog brašna

dva jaja

dva jogurta

0,5 l mlijeka

1 dl ulja

prstohvat soli

žlica šećera

svježi sir i vrhnje za preljev

Priprema:

U posudi pjenjačom izmiješajte jaja, jogurt, mlijeko i ulje.

Postupno dodajte obje vrste brašna, sol i šećer te miješajte dok ne dobijete glatku, tekuću smjesu.

Izlijte smjesu u namašćeni i pobrašnjeni lim za pečenje.

Po vrhu rasporedite žlice svježeg sira i sve prelijte kiselim vrhnjem.

Pecite u pećnici zagrijanoj na 200°C oko 40 minuta, dok ne dobije lijepu zlatnosmeđu koricu.

Sarma s heljdom

Za one koji traže zasitniju ili bezmesnu verziju omiljenog zimskog jela, heljda je savršen dodatak.

Sastojci:

jedna glavica kiselog kupusa

150 g heljdine kaše

500 g mljevenog mesa (ili 100 g suhih sojinih ljuskica)

jedna glavica luka

sol

papar

crvena paprika

lovorov list

Priprema:

Heljdu prokuhajte desetak minuta i ocijedite.

Na ulju pirjajte luk, dodajte meso (ili prethodno namočene sojine ljuskice) i začine. Pirjajte dok meso ne promijeni boju, a zatim umiješajte polukuhanu heljdu.

Listove kupusa punite smjesom i motajte sarme.

Slažite ih u lonac, zalijte vodom i kuhajte na laganoj vatri oko sat i pol do dva sata.

Palačinke od heljde (Galettes)

Tanke i hrskave, ove palačinke podrijetlom iz francuske Bretanje idealne su za slane nadjeve.

Sastojci:

150 g heljdinog brašna

jedno jaje

oko 300 ml mlijeka ili vode

prstohvat soli

malo maslaca za pečenje

Priprema: