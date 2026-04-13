Krokodilski uzorak i dizajnerske tenisice: Djevojka sa špice u cool proljetnom kompletu

Nasmijana i besprijekorno stilizirana, djevojka sa zagrebačke špice pokazala je kako kombinirati klasične i statement komade za idealan proljetni look. Njezin outfit prava je inspiracija za sve dame koje žele osvojiti špicu - ali na ležeran način

Subotnje prijepodne na špici u Zagrebu donijelo je još jednu modnu poslasticu: uz pravu dozu ležernosti ova je atraktivna brineta pokazala kako jedan outfit može biti i trendi i praktičan - što ga čini upravo idealnom formulom za subotnji street style. Fotografije je ekskluzivno za Žena.hr snimio Dosadni Fotograf.

Krokodilski uzorak u fokusu

Glavni komad outfita bio je koordinirani set od crne umjetne kože s krokodilski uzorkom iz Zare, koji uključuje kratku jaknu i hlače visokog struka širokih nogavica. Jakna s ovratnikom i prednjim džepovima dodaje dozu sofisticiranosti, dok hlače ravnog do širokog kroja unose fluidnost i pokretljivost. Ispod je nosila bijelu asimetričnu crop majicu koja je stvorila odličan kontrast Zarinom kompletu.

Dizajnerske tenisice i retro dodaci

Na nogama je imala dizajnerske Golden Goose Super-Star tenisice, s karakterističnom zvjezdicom sa strane i ručno rađenim finishom. Outfit je zaokružila pilotskim sunčanim naočalama sa žutim staklima, stila retro 70-ih, koje unose razigranost i naglašavaju proljetni vibe.

Pavao Bobinac/(Dosadni) Fotograf

Diskretna elegancija

Uz nju je bio i prijatelj, u minimalističkoj, ali chic kombinaciji: bež trench kaput i plave traperice brenda Only & Sons, koji je savršeno nadopunio outfit mlade dame, bez da joj je ukrao pažnju. Nosio je i Ralph Lauren Polo Bear majicu, omiljeni klasik izrađen od mekanog pamučnog džerseja - simpatičan detalj koji je dodatno naglasio njenu efektnu formulu za proljeće i cijeli street style look.

I dok je njegov stil bio ugodan za oko, prava zvijezda subotnje špice bila je ona - u kombinaciji koja spaja urbanu eleganciju i casual udobnost, čineći je efektnom proljetnom formulom za špicu i dnevni street style.