Autorska monodrama 'Ja, glumica!' Darije Lorenci Flatz ogolila emocije i oduševila zagrebačku publiku

Emotivna i snažna monodrama ispunila je dvoranu i okupila brojna poznata lica, potvrđujući da publika danas traži autentične, osobne i beskompromisne priče

Za glumicu Dariju Lorenci Flatz premijera monodrame 'Ja, glumica!' u Zagrebu nije bila samo još jedan izlazak na pozornicu, već iskorak u potpuno novi, osobni i autorski prostor. Upravo je u zagrebačkom HNK2, pred ispunjenom dvoranom, premijerno izvedena monodrama 'Ja, glumica!' – prvi projekt ove vrste za Dariu, u kojem po prvi put u potpunosti preuzima kontrolu nad vlastitom pričom kao autorica, izvođačica i protagonistkinja vlastitog iskustva.

Luka Dubroja

Riječ je o hrabrom i intimnom kazališnom formatu koji odmiče od klasične interpretacije teksta i ulazi u prostor osobne ispovijesti, gdje se granice između lika i glumice brišu. Upravo ta autorska iskrenost i spremnost na ogoljivanje pred publikom čine ovaj projekt posebnim – ne samo kao umjetnički iskorak u karijeri, već i kao snažan osobni statement o identitetu, profesiji i životu iza reflektora.

Premijerna večer u rasprodanom HNK2 pretvorila se u snažan spoj umjetnosti, emocije i društvenog trenutka – autorska monodrama 'Ja, glumica!' ispunila je dvoranu i potvrdila da publika itekako prepoznaje iskrene, ogoljene i autentične kazališne priče.

Daria Lorenci Flatz donijela je izvedbu koja briše granicu između privatnog i profesionalnog, pozornice i stvarnog života. Predstava 'Ja, glumica!' nije samo kazališni komad – to je osobna ispovijest, refleksija o identitetu, ženi, majčinstvu, karijeri i neprestanoj potrebi za balansom između svega što jesmo i svega što se od nas očekuje. Kroz niz snažnih i emotivno nabijenih scena, publika je svjedočila jedinstvenom kazališnom iskustvu koje istovremeno provocira, nasmijava i duboko dira. Lorenci Flatz s lakoćom prelazi iz humora u introspekciju, iz svakodnevice u univerzalna pitanja, stvarajući izvedbu koja ostaje s gledateljem i dugo nakon završetka. „Zahvaljujem svima koji su svojim dolaskom i pozitivnom energijom pomogli da se na sceni osjećam opušteno i da pokažem samo najbolje. Posebno hvala HNK 2 na podršci i intendantici na ukazanoj prilici!“

Premijeru su, uz brojne uzvanike iz kulturnog i javnog života, podržala i poznata lica domaće scene, a među prvima monodramu su pogledali i Rajko Grlić, Lejla i Tarik Filipović, Danijela Trbović, Nera Stipičević, Ida Prester, Miro Čabraja, Jelena Jakić, Mara Bratoš, Vesna Ramljak, Marin Klismanić, Mirna Mihelčić, Barbara Vicković, Lana Gojak Bajt, Petra Kurtela i mnogi drugi koji su svojim dolaskom dodatno naglasili važnost ove kazališne večeri.

'Ja, glumica!' još jednom potvrđuje snagu autorskog kazališta koje se ne boji biti ranjivo, stvarno i beskompromisno. Upravo u toj iskrenosti leži njezina najveća vrijednost – u sposobnosti da u osobnoj priči pronađe univerzalnu istinu koju svatko od nas može prepoznati kao vlastitu. Publika će imati priliku Dariu ponovno pogledati u izvedbi na gostovanju u Puli, a zatim diljem Hrvatske, od Rijeke do Dubrovnika.