Kraljica stila: Nakon genijalnih haljina, Severina pokazala noge u traper kombinezonu

Severina je haljinama bacila na koljena i najveće modne kritičare. Teško je odlučiti koja joj bolje stoji

Severina je poznata kao jedna od najvećih hrvatskih modnih zvijezda, no posljednjim je odabirima definitivno iznenadila - i dodatno oduševila.

Danima su svi govorili o crnoj haljini na vezanje koju je odjenula na rođendan prijateljici Karli Kaić. U kreaciji modnog brenda Dundas, Severina je pokazala zavidnu liniju. Luksuzna mini haljina dugačkih rukava naglasila je njezine obline, a vezanje sprijeda i s bočnih strana čitavom je looku dalo dozu seksepila.

Seve se i prošlog vikenda odlučila za crno - na proslavu rođendana prijateljici Sonji Dvornik stigla je u ovoga puta dugačkoj haljini koja je privukla pažnju neobičnim izrezma. Srednji dio kreacije potpuno je otvoren i povezan prozirnim, plastičnim remenčićima koji daju dojam trbušnih mišića.

Riječ je o haljini dizajnera Christophera Kanea, a cijena joj je oko 1600 eura. Trenutačno je na stranici My Theresa na sniženju i stoji 822 eura.

MYTHERESA

Nakon dvije spektakularne haljine,Severina (54) je u Malom Lošinju pozirala u kratkom traper kombinezonu dugačkih rukava. U kombinaziji s mrežastim čarapama boje kože, ponovno je pokazala da su njoj godine samo broj, a modni ukus urođena vrlina.