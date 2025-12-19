Kraljica Letizia ponovno briljira: Poslovna elegancija s modernim boemskim štihom
Španjolska kraljica Letizia još je jednom potvrdila svoj status modne ikone pojavivši se na NAOS konvenciji u Madridu, gdje je uručila nagrade Estrategia NAOS. Iako je riječ o formalnom događaju s naglašenim poslovnim dress codeom, kraljica je i ovoga puta pokazala kako se klasična elegancija može osvježiti modernim i osobnim stilskim potpisom.
Neočekivani spoj klasike i trenda
Za ovu prigodu kraljica Letizia odabrala je profinjenu, ali nimalo dosadnu kombinaciju. Umjesto očekivanih hlača na crtu ili suknje olovka kroja, Letizia se odlučila za potez koji je cijeloj kombinaciji dao potpuno novu dimenziju. Središnji dio outfita činile su tamnozelene hlače Pizelda od tvida širokih nogavica, potpisom francuskog brenda Maje Paris – komad koji je kraljica već ranije nosila, potvrđujući svoju sklonost održivoj modi.
Hlače visokog struka i teksturiranog tvida unijele su dozu opuštenosti i blagog boemskog šarma u inače strogu poslovnu siluetu. Upravo taj izbor bio je ključan za transformaciju klasičnog izgleda u moderan i urbani styling.
Elegantna ravnoteža uz bezvremenski sako
Kako bi zadržala formalnu notu primjeren događaju, kraljica je kombinaciju upotpunila sakoom Alitas brenda BOSS, čiste linije i besprijekornog kroja. Sako je outfitu dao strukturu i ozbiljnost, savršeno balansirajući ležerniji karakter hlača od tvida. Ispod je nosila jednostavan, tamni top, čime je cijeli look ostao elegantan i nenametljiv.
Detalji koji definiraju stil
Kao i uvijek, Letizia je posebnu pažnju posvetila detaljima. Styling je zaokružila upečatljivim naušnicama. Riječ je o modelu Double Dagger španjolske luksuzne marke nakita Gold & Roses Joyas, koje su cijelom izgledu dale suvremenu, pomalo edgy notu. Minimalistički remen dodatno je naglasio struk, dok je obuća – iako skrivena ispod širokih nogavica – zasigurno bila pažljivo odabrana, u skladu s njezinom reputacijom besprijekornog modnog ukusa.
Modna lekcija kraljice Leticije
Ovim izdanjem kraljica Letizia još je jednom pokazala zašto je često na popisima najbolje odjevenih žena svijeta. Njezin stil karakterizira vješta kombinacija luksuznih dizajnerskih komada i pristupačnijih brendova, kao i sposobnost da klasične komade interpretira na svjež i suvremen način.