403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Moda
HIGH STREET FAVORITI

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime

Žena.hr
26. studenoga 2025.
Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Massimo Dutti
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Elegantne, svestrane i izuzetno chic, kožne suknje postale su ključni komad koji svaki zimski look pretvara u nešto posebno. Od midi do dugih modela, u klasičnoj crnoj ili trendi nijansama poput smeđe, bordo i maslinasto zelene, savršeno pristaju uz čizme i kapute te pružaju beskrajne mogućnosti stiliziranja

Kožne suknje već su godinama među onim modnim komadima koji bez obzira na trendove nikad ne izlaze iz mode. U zimskim mjesecima posebno dolaze do izražaja: njihov luksuzan sjaj, struktura i profinjena silueta lako podižu svaki outfit, pa čak i najjednostavniju kombinaciju pretvaraju u chic izgled. Ove su zime popularnije nego ikad, a high street brendovi nude pregršt elegantnih modela od umjetne, ali i prave kože koji savršeno spajaju estetiku, udobnost i održivost.

Najtraženije su midi i duge kožne suknje koje djeluju vrlo sofisticirano i idealne su za poslovne kombinacije, gradske šetnje ili večernje izlaske. Crna ostaje klasik, no sve više se ističu i tople smeđe nijanse, bordo te maslinasto zelena – boje koje savršeno odgovaraju zimskom raspoloženju i jednostavno se kombiniraju s gotovo svim tonovima. Uparene s visokim čizmama od brušene kože, elegantnim gležnjačama ili robusnim čižmama na debeli đon, kožne suknje dobivaju potpuno novu dinamiku i ističu ženstvenu siluetu.

Vrlo su svestrane pa ih možeš nositi na bezbroj načina. Za dnevni look odaberi pleteni pulover i jednostavne čizme do koljena, dok će kombinacija kožne midi suknje i tane dolčevite uz predimenzionirani kaput stvoriti savršen minimal-chic ugođaj. Za večernje prilike biraj satenske košulje, fino tkane kardigane ili bluze s mašnom, a dodatak tankog remena naglasit će struk i stvoriti još elegantniji dojam. U casual varijanti, kožna suknja izvrsno funkcionira i uz tople vunene veste, čizme s platformom i dugi šal u raskošnoj teksturi.

U high street ponudi mogu se pronaći divni modeli kožnih suknji, a one najljepše izdvajamo u nastavku.

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Mohito - 25,99 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Mohito - 27,99 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Mohito - 22,99 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
H&M - 69,99 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
H&M - 34,99 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
H&M - 49,99 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Mango - 49,99 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Massimo Dutti - 299 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Massimo Dutti - 299 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Zara - 29,95 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Zara - 25,95 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Zara - 29,95 €

Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Zara - 139 €

Pročitajte još o:
Kožne SuknjeModni Trendovi Za ZimuZimske Kombinacije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
HIGH STREET FAVORITI
Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime