Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime
Kožne suknje već su godinama među onim modnim komadima koji bez obzira na trendove nikad ne izlaze iz mode. U zimskim mjesecima posebno dolaze do izražaja: njihov luksuzan sjaj, struktura i profinjena silueta lako podižu svaki outfit, pa čak i najjednostavniju kombinaciju pretvaraju u chic izgled. Ove su zime popularnije nego ikad, a high street brendovi nude pregršt elegantnih modela od umjetne, ali i prave kože koji savršeno spajaju estetiku, udobnost i održivost.
Najtraženije su midi i duge kožne suknje koje djeluju vrlo sofisticirano i idealne su za poslovne kombinacije, gradske šetnje ili večernje izlaske. Crna ostaje klasik, no sve više se ističu i tople smeđe nijanse, bordo te maslinasto zelena – boje koje savršeno odgovaraju zimskom raspoloženju i jednostavno se kombiniraju s gotovo svim tonovima. Uparene s visokim čizmama od brušene kože, elegantnim gležnjačama ili robusnim čižmama na debeli đon, kožne suknje dobivaju potpuno novu dinamiku i ističu ženstvenu siluetu.
Vrlo su svestrane pa ih možeš nositi na bezbroj načina. Za dnevni look odaberi pleteni pulover i jednostavne čizme do koljena, dok će kombinacija kožne midi suknje i tane dolčevite uz predimenzionirani kaput stvoriti savršen minimal-chic ugođaj. Za večernje prilike biraj satenske košulje, fino tkane kardigane ili bluze s mašnom, a dodatak tankog remena naglasit će struk i stvoriti još elegantniji dojam. U casual varijanti, kožna suknja izvrsno funkcionira i uz tople vunene veste, čizme s platformom i dugi šal u raskošnoj teksturi.
U high street ponudi mogu se pronaći divni modeli kožnih suknji, a one najljepše izdvajamo u nastavku.