Kožna suknja – stylish klasik koji obožavamo nositi i ove zime

Elegantne, svestrane i izuzetno chic, kožne suknje postale su ključni komad koji svaki zimski look pretvara u nešto posebno. Od midi do dugih modela, u klasičnoj crnoj ili trendi nijansama poput smeđe, bordo i maslinasto zelene, savršeno pristaju uz čizme i kapute te pružaju beskrajne mogućnosti stiliziranja

Kožne suknje već su godinama među onim modnim komadima koji bez obzira na trendove nikad ne izlaze iz mode. U zimskim mjesecima posebno dolaze do izražaja: njihov luksuzan sjaj, struktura i profinjena silueta lako podižu svaki outfit, pa čak i najjednostavniju kombinaciju pretvaraju u chic izgled. Ove su zime popularnije nego ikad, a high street brendovi nude pregršt elegantnih modela od umjetne, ali i prave kože koji savršeno spajaju estetiku, udobnost i održivost.

Najtraženije su midi i duge kožne suknje koje djeluju vrlo sofisticirano i idealne su za poslovne kombinacije, gradske šetnje ili večernje izlaske. Crna ostaje klasik, no sve više se ističu i tople smeđe nijanse, bordo te maslinasto zelena – boje koje savršeno odgovaraju zimskom raspoloženju i jednostavno se kombiniraju s gotovo svim tonovima. Uparene s visokim čizmama od brušene kože, elegantnim gležnjačama ili robusnim čižmama na debeli đon, kožne suknje dobivaju potpuno novu dinamiku i ističu ženstvenu siluetu.

Vrlo su svestrane pa ih možeš nositi na bezbroj načina. Za dnevni look odaberi pleteni pulover i jednostavne čizme do koljena, dok će kombinacija kožne midi suknje i tane dolčevite uz predimenzionirani kaput stvoriti savršen minimal-chic ugođaj. Za večernje prilike biraj satenske košulje, fino tkane kardigane ili bluze s mašnom, a dodatak tankog remena naglasit će struk i stvoriti još elegantniji dojam. U casual varijanti, kožna suknja izvrsno funkcionira i uz tople vunene veste, čizme s platformom i dugi šal u raskošnoj teksturi.

U high street ponudi mogu se pronaći divni modeli kožnih suknji, a one najljepše izdvajamo u nastavku.

Mohito - 25,99 €

Mohito - 27,99 €

Mohito - 22,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 49,99 €

Mango - 49,99 €

Massimo Dutti - 299 €

Massimo Dutti - 299 €

Zara - 29,95 €

Zara - 25,95 €

Zara - 29,95 €