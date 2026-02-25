403 Forbidden

Moda
NIKAD DOSADNA

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama

Žena.hr
25. veljače 2026.
Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Zara
Poput male crne haljine, bijela košulja je bezvremenski klasik koji se svakog proljeća vraća u središte modne priče. Jednako dobro funkcionira u poslovnim kombinacijama kao i u ležernim dnevnim outfitima, a ove sezone dolazi u nizu zanimljivih varijanti – od klasičnih krojeva do voluminoznih modela i onih s efektnim detaljima

Bijela košulja jedan je od onih modnih komada koji nikada ne izlaze iz mode. Poput male crne haljine, ona je simbol jednostavne elegancije i svestranosti, a s dolaskom proljeća ponovno dolazi u središte modne pažnje. Lagana, svježa i uvijek chic, bijela košulja savršeno se uklapa u svakodnevne kombinacije, ali i u poslovne outfite, potvrđujući status bezvremenskog klasika koji se prilagođava svakoj sezoni i svakom stilu.

U poslovnom okruženju bijela košulja ostaje nepogrešiv izbor. Najčešće se kombinira s klasičnim hlačama ravnog kroja ili pencil suknjom, stvarajući profinjen i profesionalan izgled. Dodaju li se minimalistički modni dodaci i decentne cipele, dobiva se outfit koji odiše samopouzdanjem i urednošću, ali nikada ne djeluje dosadno. Upravo je ta sposobnost prilagodbe razlog zašto bijela košulja već desetljećima zauzima posebno mjesto u garderobi svake žene.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Alison Toby (@alisontoby)

Za ležernije prilike bijela košulja pokazuje svoju drugu, opušteniju stranu. U kombinaciji s trapericama i tenisicama ili balerinkama, postaje idealan komad za dnevne obaveze, šetnje gradom ili kavu s prijateljicama. Može se nositi klasično zakopčana, nonšalantno uvučena samo sprijeda ili čak prebačena preko topa kao lagani sloj, čime se postiže trendi i neopterećen izgled.

Ove sezone dizajneri nude raznolike interpretacije ovog klasika. Uz tradicionalne ravne krojeve, u fokusu su voluminozni modeli s naglašenim rukavima, košulje s naborima, vezom ili suptilnim čipkastim detaljima te varijante s asimetričnim kopčanjem. Takvi modeli unose dozu karaktera i posebnosti u outfit, a pritom zadržavaju prepoznatljivu eleganciju bijele košulje. Upravo ti efektni detalji čine je idealnim komadom za one koji žele jednostavan, ali upečatljiv styling.

Bijela košulja i ove sezone ponovno potvrđuje da je nezaobilazan dio proljetne garderobe. Bez obzira biraš li klasičan model ili onaj s modernim detaljima, ona se lako prilagođava stilu i prilikama u kojima je nosiš. Na kraju, donosimo favorite iz high street ponude – najljepše bijele košulje koje će se savršeno uklopiti u tvoje proljetne kombinacije i osigurati ti dozu bezvremenskog chic izgleda.

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Mango - 59,99 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Mango - 25,99 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Mango - 59,99 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Mango - 45,99 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Mango - 29,99 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 69,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 79,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 59,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 59,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 79,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Massimo Dutti - 59,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Zara - 22,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Zara - 25,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Zara - 29,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Zara - 39,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Zara - 25,95 €

Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama
Zara - 27,95 €

Pročitajte još o:
Bijela KošuljaModni KlasikProljetne KombinacijeHigh Street Ponuda


NIKAD DOSADNA
Komad koji nikad ne izlazi iz mode: Bijele košulje u proljetnim kombinacijama