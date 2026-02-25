Melania Trump u savršenoj poslovnoj eleganciji s talijanskim potpisom

Njezin najnoviji odabir ponovno je potvrdio njezinu sklonost oštrim, ali ženstvenim krojevima koji naglašavaju profinjenost

Prva dama Melania Trump pokazala je besprijekoran poslovni stil na ovotjednom obraćanju o stanju nacije. Izgledala je zanosno i elegantno u odijelu s hlačama s potpisom modne kuće Dolce & Gabbana, koje je uparila s cipelama Manola Blahnika i jednostavnom bijelom pamučnom košuljom.

Odabir s talijanskim potpisom

Melania Trump, u dobi od 55 godina, pružila je podršku svom suprugu Donaldu tijekom njegova predsjedničkog govora. Nije tajna da su i prva dama i predsjednik veliki obožavatelji brenda Dolce & Gabbana, a u kreacijama tog talijanskog dvojca često su viđeni na raznim javnim događanjima.

Njezin najnoviji odabir ponovno je potvrdio njezinu sklonost oštrim, ali ženstvenim krojevima koji naglašavaju profinjenost. Crno odijelo savršeno krojenog sakoa s naglašenim ramenima i hlača ravnog kroja istaknulo je njezinu vitku figuru, predstavljajući moderan primjer "power dressinga". Jednostavna bijela košulja i klasične salonke poslužile su kao decentna podloga koja je dopustila da besprijekoran kroj odijela dođe do punog izražaja.

Prisjećanje na prethodna izdanja

Melania je i ranije prisustvovala govorima o stanju nacije, a njezini modni odabiri uvijek su bili pomno praćeni. Godine 2018. nosila je bijelo Diorovo odijelo s hlačama, dok je za govor 2020. godine odabrala crni kostim s potpisom kuće Dolce & Gabbana. Taj crni komplet bio je u oštrom kontrastu s potpuno bijelim odjevnim kombinacijama koje su nosile demokratske zastupnice, uključujući Nancy Pelosi, u čast sufražetkinja i stote obljetnice prava glasa za žene.

Prošloga tjedna, prva dama donirala je svoju drugu inauguracijsku haljinu, crno-bijeli dizajn Hervéa Pierrea, Nacionalnom muzeju američke povijesti Smithsonian. Tom je prigodom nosila monokromatski izgled koji je uključivao kožne tajice, čizme Christiana Louboutina i kaput brenda Bottega Veneta.

