Klasična, ali uvijek moderna: Dolčevita kao temelj zimskih kombinacija

Među komadima koji će obilježiti hladnu sezonu posebno mjesto zauzima dolčevita – bezvremenski klasik koji se uvijek vraća u modu. Ove zime nosi se u svim varijacijama, od tankih modela savršenih za slojevite kombinacije do mekanih pletenih verzija koje odišu cozy estetikom i nenametljivom elegancijom

Zima je pred vratima, a s njom dolazi i vrijeme toplijih, udobnih komada koji pružaju osjećaj ugode, ali i profinjenog stila. Među njima se posebno ističe dolčevita – klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Od tankih modela koji savršeno pristaju ispod sakoa ili haljina, do toplih pletenih verzija koje prizivaju cozy zimske dane, dolčevite su ključni komad svake zimske garderobe.

Ove sezone dolčevite su ponovno u fokusu brojnih modnih brendova. Dolaze u neutralnim i zemljanim tonovima – bež, siva, zelena i čokoladna nijansa dominiraju kolekcijama – što ih čini iznimno jednostavnima za kombiniranje. Tanki modeli idealni su za slojevito odijevanje: nosi ih ispod blejzera za poslovni look ili ih kombiniraj s prslukom i midi suknjom za elegantan, ženstven dojam. Pletene dolčevite, s druge strane, savršene su za opuštene dnevne kombinacije uz traperice i čizme ili kao statement komad uz elegantne hlače širokih nogavica.

Bilo da voliš minimalizam ili slojevite outfite s naglaskom na teksturu i detalje, dolčevita će se lako uklopiti u svaki stil. Svestrana, udobna i chic, ostaje nezaobilazan favorit zimske sezone. Najbolje modele iz aktualne high street ponude izdvajamo u nastavku.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

COS - 49 €

COS - 99 €

COS - 89 €

COS - 89 €

H&M - 119 €

H&M - 69,99 €

H&M - 29,99 €

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

H&M - 29,99 €

Massimo Dutti - 89,95 €

Massimo Dutti - 79,95 €

Massimo Dutti - 69,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 39,95 €

Zara - 29,95 €

Zara - 45,95 €