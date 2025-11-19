Jesenski binge watch: Najbolje serije sa snažnim heroinama

Bilo da ste raspoloženi za rješavanje zločina, putovanje u prošlost ili preispitivanje sadašnjosti, izbor serija za jesen u kojima dominiraju snažni ženski likovi zaista je raznolik. Pripremite deke i kokice jer ove heroine čekaju da vas povedu u svoje svjetove

S dolaskom hladnijih dana i dužih večeri, idealno je vrijeme da se udobno smjestimo pod deku uz šalicu toplog napitka i prepustimo svijetu serija. Posljednjih godina svjedočimo pravom procvatu takozvanih female lead serija, u kojima glavne uloge tumače kompleksne, snažne i višedimenzionalne žene. Njihove inspirativne priče, bilo da rješavaju zamršene zločine, bore se s društvenim normama ili jednostavno traže svoje mjesto pod suncem, drže nas prikovanima za ekrane.

Ako tražite preporuke za nadolazeću sezonu, pripremili smo popis serija s jakim ženskim likovima koje su savršen izbor za jesenski binge watch.

Britanske detektivke koje ne praštaju

Britanska produkcija već je godinama sinonim za kvalitetne kriminalističke serije, a njihove detektivke postale su kultni likovi. One su oštroumne, beskompromisne i često se nose s vlastitim demonima, što ih čini nevjerojatno realističnima.

Vera

Na vrhu svake liste zasluženo se nalazi DCI Vera Stanhope, koju maestralno glumi Brenda Blethyn. Vera je mrzovoljna, pije viski i ne mari za pravila, no ispod grube vanjštine krije se duboka empatija kojom izvlači priznanja iz najokorjelijih kriminalaca sjeverne Engleske. Njezina genijalnost leži u sposobnosti da primijeti detalje koje drugi previde, a seriju krase i predivni, melankolični pejzaži Northumberlanda.

IMDb

Happy Valley

Ova serija, koju mnogi smatraju remek-djelom, prati policijsku narednicu Catherine Cawood (fenomenalna Sarah Lancashire) u Zapadnom Yorkshireu. Dok se bori sa svakodnevnim kriminalom, Catherine opsesivno traga za čovjekom koji joj je uništio obitelj. Happy Valley je iznimno napeta, emocionalno sirova i mračna priča o traumi, pravdi i nevjerojatnoj snazi jedne žene. Nije ni čudo što je serija stekla vojsku obožavatelja i brojne nagrade.

IMDb

Marcella

Za ljubitelje psiholoških trilera, Marcella je pun pogodak. Anna Friel glumi detektivku Marcellu Backland koja se vraća na posao nakon prekida karijere kako bi lovila serijskog ubojicu. Njezin problem? Pati od disocijativnih epizoda i gubitka pamćenja koji se javljaju u trenucima ekstremnog stresa, zbog čega i sama ponekad sumnja u vlastitu nevinost. Radnja je zamršena, napeta i drži vas u neizvjesnosti do samog kraja.

IMDb

Serije za jesen s daškom topline i nostalgije

Ako vam je dosta mračnih tema i tražite nešto što će vas ugrijati, ove su serije za jesen idealan izbor. S fokusom na međuljudske odnose, obitelj i zajedništvo, pružaju osjećaj ugode i topline.

Anne with an E

Temeljena na voljenom dječjem klasiku Anne od Zelenih zabata, ova serija donosi novu dubinu priči o siročetu Anne Shirley. Serija se ne boji istražiti mračnije teme poput traume, predrasuda i feminizma, ali istovremeno zadržava optimizam i šarm originala. Prekrasni krajolici Otoka Princa Edwarda i Annina neukrotiva mašta čine je savršenom serijom za bijeg od stvarnosti.

IMDb

Gilmore Girls

Postoji li serija koja više asocira na jesen od Gilmoreica? Fiktivni gradić Stars Hollow sa svojim festivalima, šarmantnim kafićem i osebujnim stanovnicima postao je sinonim za "cozy" atmosferu. U središtu je jedinstven odnos majke i kćeri, Lorelai i Rory, čiji brzi dijalozi, reference na pop kulturu i ljubav prema kavi i danas osvajaju srca gledatelja diljem svijeta.

IMDb

Sisi

Biografska serija Sisi osvjetljava životnu priču Elizabete Amalije Eugenije, poznate pod nadimkom Sisi, koja je postala ikona 19. stoljeća i čiji je život već mnogo puta bio tema umjetničkih djela. Seriju možete pratiti na Voyo.

Imbd

Drame koje preispituju društvo

Neke serije s jakim ženskim likovima koriste svoje platforme za pokretanje važnih društvenih razgovora, od rasnih i klasnih pitanja do mentalnog zdravlja i gentrifikacije.

Little Fires Everywhere

U ovoj seriji, temeljnoj na bestseleru Celeste Ng, Reese Witherspoon i Kerry Washington glume dvije majke iz potpuno različitih svjetova čiji se životi isprepletu i zauvijek promijene. Serija majstorski istražuje tajne, laži i kompleksnost majčinstva, preispitujući tko ima pravo biti majka i što znači "savršena obitelj". Glumačke izvedbe su besprijekorne, a priča je napeta i provokativna.

IMDb

Gentefied

Ova dvojezična serija prati tri meksičko-američka rođaka koji pokušavaju spasiti djedov restoran u četvrti Boyle Heights u Los Angelesu, koja se ubrzano gentrificira. Kroz lik Ane, umjetnice i aktivistice, serija se dotiče tema poput LGBTQ+ identiteta unutar latinoameričke zajednice. Gentefied je autentična, duhovita i dirljiva priča o obitelji, kulturi i borbi za očuvanje vlastitog identiteta u svijetu koji se mijenja.

IMDb

Domina

Domina prati nevjerojatan uspon Livije Drusille, žene koja je uspjela nadmašiti sve prepreke kako bi postala najmoćnija žena na svijetu. Od naivne djevojke čiji svijet se raspada nakon ubojstva Julija Cezara, Livia se transformira u najutjecajniju i najvažniju caricu Rima.

Imdb