Zdravi jesenski kolači: Uživajte u slatkim okusima bez dodanog šećera

Uz pomoć sezonskog voća, prirodnih zaslađivača i cjelovitih namirnica, moguće je stvoriti deserte koji su ne samo ukusni, već i hranjivi. Ovi fit recepti dokazuju da zdravi deserti mogu biti jednako primamljivi kao i njihove tradicionalne verzije

Dolaskom jeseni i prvih hladniijih dana, u nama se budi želja za toplinom, udobnošću i, naravno, slasticama koje mirišu na cimet, jabuke i bundeve. No, pomisao na klasične jesenske kolače često je povezana s velikim količinama šećera i osjećajem grižnje savjesti. Srećom, slatki okusi jeseni mogu biti i zdravi.

Priprema slastica bez rafiniranog šećera ne znači odricanje od užitka. Naprotiv, otvara vrata kreativnosti i otkrivanju novih, bogatijih okusa. Uz pomoć sezonskog voća, prirodnih zaslađivača i cjelovitih namirnica, moguće je stvoriti deserte koji su ne samo ukusni, već i hranjivi. Ovi fit recepti dokazuju da zdravi deserti mogu biti jednako primamljivi kao i njihove tradicionalne verzije.

Kolači bez šećera: Kako zasladiti deserte na prirodan način?

Ključ pripreme zdravijih slastica leži u pametnom odabiru zaslađivača. Umjesto bijelog šećera, koji nudi samo prazne kalorije, okrenite se prirodnim alternativama.

Voće: Zrele banane, pire od jabuka ili datulje odlična su baza za mnoge kolače. Osim slatkoće, daju vlažnost, bogatstvo okusa i dragocjena vlakna.

Zrele banane, pire od jabuka ili datulje odlična su baza za mnoge kolače. Osim slatkoće, daju vlažnost, bogatstvo okusa i dragocjena vlakna. Prirodni sirupi: Javorov sirup i med (u umjerenim količinama) mogu obogatiti deserte, no važno je znati da i dalje podižu razinu šećera u krvi.

Javorov sirup i med (u umjerenim količinama) mogu obogatiti deserte, no važno je znati da i dalje podižu razinu šećera u krvi. Zamjene za šećer: Zaslađivači poput eritrita, ksilitola (brezin šećer) ili stevije postali su popularan izbor jer imaju zanemariv utjecaj na glikemijski indeks. Idealni su za osobe koje paze na unos ugljikohidrata ili imaju dijabetes.

Kombinacijom ovih sastojaka nastaju zdravi kolači, a jesen postaje idealno vrijeme za eksperimentiranje u kuhinji.

Pexels

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Sočna torta od bundeve

Bundeva je kraljica jesenskih namirnica, a ova torta bez šećera ističe njezinu prirodnu slatkoću i kremastu teksturu. Toliko je jednostavna da vam za nju nije potreban mikser, a rezultat je mekan i vlažan kolač koji se topi u ustima.

Sastojci:

2 šalice bademovog brašna

¼ šalice kokosovog brašna

1 šalica pirea od bundeve (kuhane ili pečene)

½ šalice kiselog vrhnja ili grčkog jogurta

4 jaja (sobne temperature)

1 ¼ šalice prirodnog zaslađivača (npr. eritrit)

2 žličice praška za pecivo

1 žlica začina za pitu od bundeve (ili mješavina cimeta, đumbira i muškatnog oraščića)

1 žličica ekstrakta vanilije

Prstohvat soli

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C. Kalup za kuglof dobro namastite i pobrašnite.

U jednoj posudi pomiješajte suhe sastojke: bademovo i kokosovo brašno, prašak za pecivo, začine i sol.

U drugoj, većoj posudi pjenjačom umutite jaja i zaslađivač.

Dodajte pire od bundeve, kiselo vrhnje i vaniliju pa sve dobro sjedinite.

Na kraju, postepeno umiješajte suhu smjesu u mokru, miješajući tek toliko da se sastojci povežu.

Izlijte smjesu u pripremljeni kalup i pecite oko 45 minuta. Provjerite drvenim štapićem je li kolač pečen.

Ostavite ga da se ohladi u kalupu 15-ak minuta prije nego što ga prebacite na rešetku. Najbolji je kada odstoji nekoliko sati ili čak do idućeg dana.

Deserti s voćem u punom sjaju

Jabuke su neizostavan dio jesenske kuhinje. Njihova svestranost omogućuje pripremu različitih slastica, od jednostavnih do onih malo kompleksnijih, a sve mogu biti u zdravoj varijanti.

Brzinski crumble od jabuka za jednu osobu

Kada vas uhvati želja za nečim toplim, slatkim i hrskavim, ovaj individualni crumble je savršeno rješenje. Gotov je za tren, a cijela porcija ima manje od 200 kalorija.

Sastojci:

1 jabuka kiselkaste sorte

1 žličica cimeta

3 žlice zobenih pahuljica

1 žlica bademovog brašna

1 žličica kokosovog ulja

Malo prirodnog zaslađivača (po želji)

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C.

Narežite jabuku na kockice, pospite je cimetom i stavite u malu vatrostalnu posudu.

Za hrskavi posip (crumble) pomiješajte zobene pahuljice, bademovo brašno, kokosovo ulje i zaslađivač.

Mrvičastu smjesu ravnomjerno rasporedite preko jabuka.

Pecite 20-25 minuta, dok jabuke ne omekšaju, a posip ne postane zlatno-smeđ.

Poslužite toplo, po želji s kuglicom proteinskog sladoleda od vanilije.

Pexels

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Veganske krafne s jabukovačom

Tko kaže da krafne ne mogu biti zdrave? Ove pečene krafne, inspirirane američkim "cider donuts", ne sadrže gluten, šećer ni sastojke životinjskog podrijetla, a pune su proteina i okusa. Hrskava vanjština i meka, sočna unutrašnjost čine ih neodoljivima. Pripremaju se od mješavine bezglutenskih brašna, proteina u prahu, pirea od jabuke i začina, a peku se u posebnom kalupu za krafne. Nakon pečenja, još tople se uvaljaju u mješavinu eritrita i cimeta za onaj prepoznatljivi "šećerni" omotač.

Energetske kuglice s datuljama i tamnom čokoladom

Datulje su prirodni karamel, a u kombinaciji s bogatim okusom tamne čokolade stvaraju savršenu poslasticu koja ne zahtijeva pečenje. Ove kuglice su idealne kada vam treba brzi nalet energije ili zdravi desert gotov u nekoliko minuta.

Sastojci:

1 šalica svježih datulja (bez koštica)

½ šalice oraha ili badema

2 žlice nezaslađenog kakao praha

50 g tamne čokolade (minimalno 70% kakaa), bez dodanog šećera

Prstohvat soli

Za valjanje (po želji): kokosove mrvice, sjeckani orašasti plodovi

Priprema:

Ako datulje nisu dovoljno mekane, potopite ih u toplu vodu na 10 minuta, a zatim dobro ocijedite.

U sjeckalici prvo usitnite orahe do željene teksture.

Dodajte ocijeđene datulje, kakao prah i sol pa miksajte dok ne dobijete ljepljivu, kompaktnu smjesu.

Tamnu čokoladu sitno nasjeckajte pa je rukama umiješajte u smjesu.

Vlažnim rukama oblikujte male kuglice.

Po želji, uvaljajte kuglice u kokosove mrvice ili sjeckane orahe.

Stavite u hladnjak na najmanje 30 minuta da se stisnu prije posluživanja.

Pexels

Jednostavni zobeni keksi bez šećera

Za kraj, donosimo recept za kekse koji su idealni za doručak, užinu ili kao poslastica uz popodnevnu kavu. Zahvaljujući zobenim pahuljicama bogati su vlaknima koja pružaju dugotrajan osjećaj sitosti.

Sastojci:

1 šalica zobenih pahuljica

½ šalice bademovog brašna

1 vrlo zrela banana

2 žlice otopljenog kokosovog ulja

½ žličice praška za pecivo

½ žličice cimeta

Prstohvat soli

Po želji: komadići tamne čokolade bez šećera

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180 °C i obložite pleh papirom za pečenje.

U jednoj posudi pomiješajte suhe sastojke: zobene pahuljice, bademovo brašno, prašak za pecivo, cimet i sol.

U drugoj posudi vilicom dobro zgnječite bananu i pomiješajte je s otopljenim kokosovim uljem.

Sjedinite mokre i suhe sastojke te dobro promiješajte. Po želji dodajte komadiće tamne čokolade.

Žlicom oblikujte kekse na pripremljenom plehu.

Pecite ih 15-ak minuta na 180 °C, dok ne dobiju zlatnu boju.