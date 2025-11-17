Kim Kardashian kao ‘Galliano djevojka’: Zanosna u zagasitoj crvenoj, hit boji sezone

Kim Kardashian ponovno je potvrdila svoj status modne ikone, ovoga puta u vintage kreaciji Johna Galliana. Na Instagramu je podijelila seriju fotografija na kojima pozira u uskoj pletenoj haljini zagasito crvene boje – it boje sezone – koja savršeno naglašava njezinu figuru, dok dramatično otvorena leđa i masivna metalna ogrlica dodatno podižu glamur. Elegantna, zalizana frizura i minimalistički styling samo su dodatno istaknuli sofisticiranost i besprijekoran modni odabir, a opis “Galliano Gal ”, uz emotikon poljubca, jasno potvrđuje da nosi visoku modu s potpisom legendarnog dizajnera.

Ovo zanosno izdanje dolazi u izazovnom razdoblju za 45-godišnju zvijezdu – njezina nova pravna serija 'All’s Fair' naišla je na kritike, a Kim je nedavno podijelila i da nije položila pravosudni ispit. Ipak, kroz odvažan modni potez pokazuje da neuspjesi ne mogu zasjeniti njezinu prisutnost i stil.

Profimedia

Obožavatelji su reagirali brojnim pohvalama i emotikonima podrške, nazivajući je “kraljicom” i slaveći njezin nepogrešivi modni instinkt. Kim tako još jednom dokazuje kako vješto upravlja vlastitim narativom putem društvenih mreža, a dok se njezini profesionalni snovi suočavaju s izazovima, u svijetu mode i poduzetništva i dalje je na vrhu – što potvrđuje i nedavna procjena vrijednosti njezine tvrtke Skims na impresivnih 5 milijardi dolara.