Skriveni ženski adut: Ovog se dijela tijela često sramimo, a muškarcima je neodoljiv

Mnoge žene kritički gledaju svoje tijelo i često se fokusiraju na dijelove koje bi najradije sakrile. Ipak, upravo ti “nesavršeni” dijelovi često su oni koje muškarci smatraju najprivlačnijima

Često se uhvatimo kako kritički promatramo svoje tijelo u ogledalu. Možda pogled najčešće zastane na onom jednom dijelu koji nas uvijek iznova frustrira, onom koji bismo najradije sakrile od svih. Mnoge žene dijele taj osjećaj nesigurnosti, no ono što možda ne znaš jest da je upravo taj dio tijela muškarcima često izuzetno privlačan - riječ o trbuščiću.

Dok ti možda sanjaš o savršeno ravnom trbuhu i mučiš se s trbušnjacima u teretani, tvom partneru ne samo da ne smeta tvoj mekani trbuščić, nego baš naprotiv - sviđa mu se. Muškarci, čini se, imaju drugačije mišljenje o tome što je seksi.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Suprotno uvriježenom mišljenju

Iako nas mediji i društvene mreže neprestano bombardiraju slikama isklesanih tijela, istina je da većina muškaraca ne traži partnericu koja izgleda kao da je sišla s naslovnice fitness časopisa. Jedna anketa provedena na poznatoj inozemnoj fitness web stranici dala je iznenađujuće rezultate: muškarci su upravo trbuščić naveli kao jednu od poželjnijih ženskih fizičkih osobina. Čak i oni koji preferiraju mišićave i atletski građene žene izjavili su da im je mali, meki trbuh seksi i da ga vole vidjeti.

Pexels

Što kažu ankete i stručnjaci

Statistika ne laže. U jednoj anketi s dvije tisuće ispitanika, čak 48 posto muškaraca izjavilo je da voli žene s oblinama, 22 posto preferira žene s prosječnim tijelom, dok je ostatak odabrao mršavu ili mišićavu figuru. Atletski građeno žensko tijelo prioritet je za samo 3 posto anketiranih.

Psiholozi tvrde da privlačnost oblinama, uključujući grudi, šire bokove i trbuščić, ima i primalnu komponentu te podsvjesno ukazuje na plodnost. No, osim biologije, tu je i faktor ugode. Muškarci priznaju da prirodno uživaju u maženju s mekšim partnericama, a obline seks čine zanimljivijim. Kako je jedan duhovito primijetio, veće žene voli iz istog razloga iz kojeg preferira jastuk za tijelo umjesto običnog jastuka.

S druge strane, britanski Independent prenosi istraživanje Weight Watchersa, a koje otkriva jednu zabrinjavajuću tendenciju – žene se kritiziraju najmanje osam puta dnevno, a čak 89 posto njih radije će udijeliti kompliment prijateljici nego sebi.

Pexels

Nije samo trbuščić u pitanju

Nesigurnosti se ne zaustavljaju na trbuhu. Strije, celulit, pjegice, ožiljci, asimetrične grudi, dlačice - lista je dugačka, a zajedničko joj je jedno: većina muškaraca te stvari ili ne primjećuje ili im uopće ne smetaju.

Zato sljedeći put kad staneš pred ogledalo, sjeti se da je ono što ti smatraš "manom" zapravo nešto što te čini jedinstvenom i, mnogim muškarcima, neodoljivom. Prihvati svoje tijelo, jer samopouzdanje je, na kraju krajeva, najljepši i najprivlačniji ukras koji možeš nositi.