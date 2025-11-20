Kate Middleton u elegantnoj haljini i cipelama koje je proslavila Carrie Bradshaw

Omiljena britanska princeza sinoć je ponovno ostavila sve bez daha u baršunastoj zelenoj haljini koja je naglasila njezinu profinjenost

Kate Middleton i princ William sinoć su prisustvovali Royal Variety Performanceu u ime kraljevske obitelji. Ovo je tek šesti put da princ i princeza od Walesa sudjeluju na ovom događaju; prvi put pojavili su se 2014. godine.

Za ovu prigodu Kate je odabrala baršunastu haljinu u smaragdnoj boji brenda Talbot Runhof. Look je upotpunila Greville dijamantnim visećim naušnicama – istima koje je kraljica Elizabeta često nosila tijekom svoje vladavine. Kate ih je prvi put nosila na kraljevskom vjenčanju princa Husseina i princeze Rajwe 2023. godine. Naušnice, koje je izradio Cartier, a kraljici majci Elizabeti ostavila u nasljedstvo njezina prijateljica Dame Margaret Greville, imaju prepoznatljiv art deco dizajn.

Princeza je u rukama nosila i svjetlucavu Jenny Packham clutch torbicu, a nosila je i baršunaste salonke Manolo Blahnik koje su odgovarale boji haljine.

Royal Variety Performance 2025. vodio je Jason Manford, a među izvođačima su bili Jessie J, Laufey i Paddington The Musical. Uz to, ansambli West End i pariške postave mjuzikla Les Misérables izveli su poseban nastup u čast 40. obljetnice predstave.

