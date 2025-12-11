Blagdansko darivanje na Žena.hr: Imamo pobjednicu drugog kruga, provjeri jesi li to ti!

Čestitamo našoj pobjednici, a svim ostalim ženama poručujemo: nastavite dijeliti ljubav, prijavljivati posebne žene i širiti toplinu

Druga adventska svijeća na Žena.hr donijela je još jednu predivnu priču i još jedno veliko srce. U sklopu našeg blagdanskog darivanja, u kojem smo ovaj tjedan dijelili čarobne igračke uz podršku Baby Centra, stiglo nam je puno toplih i emotivnih prijava — priča o mamama koje svakodnevno stvaraju čuda za svoju djecu.

Hvala svima koje ste sudjelovale, tagirale i slale dirljive poruke u naš inbox. Svaka vaša priča bila je podsjetnik da je majčinstvo najljepša, ali i najizazovnija uloga – i da svaka mama zaslužuje podršku, pažnju i mali znak ljubavi, posebno u ovo blagdansko vrijeme.

Pobjednica drugog kruga je Suzana Miloš, koju je prijavila Ivana Soldan.

Njena priča, posvećenost djeci i toplina koju su prenijele riječi iz prijave osvojile su nas i podsjetile na pravi duh Adventa.

Baby Center razveselit će ovu mamu i njezinu djecu igračkama koje će, vjerujemo, unijeti još više smijeha i blagdanske radosti u njihov dom.

Shutterstock

Nastavljamo s darivanjem!

Podsjećamo da u sklopu kampanje blagdansko darivanje na Žena.hr svake nedjelje otkrivamo novi poklon, dobitnicu objavljujemo tijekom tjedna, a na Božić darujemo najvrjedniju nagradu!

Zato nastavite pratiti naše društvene mreže, portal i newsletter kako vam ništa ne bi promaknulo. Blagdansko darivanje na Žena.hr još traje - i jedva čekamo otkriti sljedeći poklon!